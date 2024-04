Scholz appelle au combat anti-terroriste au Mali après le retrait des troupes allemandes (Al Mayadeen)

Scholz appelle au combat (anti-)terroriste au Mali après le retrait des troupes allemandes

Article originel : Scholz calls for terrorism combat in Mali after German troops withdraw

Al Mayadeen, 12.04.24

Le chancelier allemand Scholz et le ministre de la Défense Boris Pistorius organisent une cérémonie pour marquer la fin des forces armées allemandes à la MINUSMA et à l’EUTM alors qu’ils appellent l’Union africaine à coopérer.

La lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, déclare le chancelier allemand Olaf Scholz, est nécessaire.

Après le retrait des forces allemandes du Mali après la fin de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation (MINUSMA) et du travail de la Mission de formation de l’Union européenne (EUTM) dans le pays, Scholz a appelé à la nécessité de lutter contre le terrorisme dans la région.

Une cérémonie a été organisée par Scholz et le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius pour marquer la fin des forces armées allemandes dans la MINUSMA et l’EUTM.

Le service de presse du gouvernement allemand a cité Scholz comme déclarant : "La stabilisation du Mali et de toute la région face aux menaces terroristes reste une tâche cruciale", ajoutant que malgré les défis croissants, la coopération avec les pays du Sahel est indispensable.

Il a continué d’orienter son discours vers l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, appelant à une coopération accrue.

Au cours de la cérémonie, Scholz et Pistorius ont félicité le personnel militaire allemand pour avoir participé aux missions et ont rendu hommage aux soldats tués.