C’était son premier appel téléphonique depuis un an et demi : le ministre russe de la Défense Sergueï Schoigu a appelé son homologue français Sébastien Lecornu. Le ton était clair.

Ce n’est pas souvent que le ministre russe de la Défense appelle son homologue français. Leur dernier appel remonte à un an et demi. Maintenant, Sergueï Schoigu et Sébastien Lecornu ont téléphoné - et le ton était apparemment plutôt rude.

Après l’appel téléphonique de mercredi, le ministère russe de la Défense a déclaré que Schoigu avait explicitement averti Lecornu de ne pas envoyer des troupes en Ukraine. La France elle-même aurait « des problèmes ». Le président français Emmanuel Macron avait fait sensation dans le monde entier en février, ne voulant pas exclure le déploiement de troupes terrestres françaises en Ukraine.

Lecornu a tenté de convaincre Schoigu que l’Ukraine et ses alliés occidentaux n’avaient rien à voir avec l’attentat terroriste contre la salle de concert de la banlieue de Krasnogorsk à Moscou, a déclaré le ministère russe de la Défense. Mais Choïgou a insisté pour que Moscou ait »des informations sur les traces ukrainiennes dans l’organisation de l’attentat terroriste ». Le régime de Kiev ne fait rien sans le consentement de ses acolytes occidentaux», a dit Schoigu à Lecornu.» Nous espérons que, dans ce cas, ce ne sont pas les services secrets français qui soient responsables.«