Selon Haaretz, l’armée israélienne tire délibérément sur les civils dans la bande de Gaza

Média israélien : l’armée israélienne tire délibérément sur des civils dans la bande de Gaza

Article originel : Israeli media: IOF deliberately shooting civilians in the Gaza Strip

Al Mayadeen, 01.04.24



Les médias israéliens indiquent que les forces israéliennes ciblent et tuent des civils palestiniens qui n’ont jamais été impliqués avec des armes.

Les médias israéliens ont rapporté lundi que l’armée israélienne avait intentionnellement ciblé des civils non armés dans la bande de Gaza, bien qu’ils ne représentaient aucune menace. Les forces militaires ont persisté dans leurs actions, entraînant une augmentation des pertes.

Selon un rapport du journal israélien Haaretz, basé sur des données de l’armée israélienne, environ 9000 "terroristes" ont été ciblés depuis le début de la guerre contre Gaza. Cependant, les témoignages d’officiers israéliens, de soldats et de membres des forces de sécurité, comme le rapporte le site Web, révèlent que la majorité des personnes ciblées étaient des civils qui ne présentaient aucune menace imminente...

