Sept travailleurs humanitaires d'une ONG étatsunienne ont été tués par l'armée israélienne après la livraison de nourriture à une population menacée par la famine (Al Jazeera)

La guerre d’Israël contre Gaza en direct : sept travailleurs humanitaires tués après la livraison de nourriture Article originel : Israel’s war on Gaza live: Seven aid workers killed after food delivery Al Jazeera, 2.04.24

Le groupe humanitaire étatsunien World Central Kitchen confirme que sept membres du personnel ont été tués dans une « attaque ciblée » par l’armée israélienne et l’a exhorté à mettre fin à « ce meurtre aveugle » à Gaza. Les personnes tuées venaient de Palestine, d’Australie, de Pologne, du Royaume-Uni et d’un citoyen canado-étatsunien.



Médecins sans frontières affirme que l’hôpital al-Shifa de Gaza est « en ruines » un jour après le retrait des troupes israéliennes du complexe à la suite d’un raid de deux semaines.

Islamic Relief condamne les meurtres de travailleurs de l'ONG World Central Kitchen

Le groupe se dit « indigné par une nouvelle attaque meurtrière contre les travailleurs humanitaires ».

« Six mois de bombardement israélien ont fait de Gaza l’endroit le plus dangereux au monde pour acheminer de l’aide. Plus de 200 travailleurs humanitaires, principalement des Palestiniens, ont été tués – la crise la plus meurtrière pour les travailleurs humanitaires », peut-on lire dans un communiqué.

« Les enfants meurent de faim parce qu’Israël empêche une aide suffisante d’entrer par la terre, et maintenant les travailleurs humanitaires sont tués alors qu’ils essaient de livrer des aliments vitaux qui ont été expédiés par mer. »

Islamic Relief a réitéré sa demande d’un cessez-le-feu immédiat.