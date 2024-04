Trump dit qu’Israël doit « finir ce qu’il a commencé » et que la guerre avec le Hamas « prend du temps » (CNN)

Trump dit qu’Israël doit « finir ce qu’il a commencé » et que la guerre avec le Hamas « prend du temps » Article originel : Trump says Israel needs to ‘finish what they started’ and said war with Hamas is ‘taking a long time’ Par Kate Sullivan CNN. 04.04.24

L'ancien président Donald Trump, a déclaré qu’Israël doit « finir ce qu’il a commencé » et « en finir rapidement », alors qu’il continuait à argumenter qu’Israël « perdait la guerre de relations publiques » à cause des visuels en provenance de Gaza.

« Il faut en finir et revenir à la normale. Et je ne suis pas sûr d’aimer la façon dont ils le font, parce que vous devez avoir la victoire. Il faut avoir une victoire, et cela prend beaucoup de temps », a déclaré Donald Trump dans une interview diffusée jeudi.

Trump a défendu les commentaires qu’il a faits récemment dans une interview au journal israélien Israel Hayom, dans laquelle il a déclaré qu’Israël devait « finir » sa guerre avec le Hamas et que le pays « perdait beaucoup de soutien » dans le monde. L’un des journalistes israéliens qui ont mené l’interview a écrit plus tard que les commentaires de Trump « nous ont profondément choqués » et a soutenu que Trump et le président Joe Biden « tournaient le dos à Israël ».

« Ce que j’ai dit très clairement, c’est d’en finir avec cela, et de revenir à la paix et d’arrêter de tuer des gens, et c’est une déclaration très simple. Finissez-en. Ils doivent finir ce qu’ils ont commencé. Ils doivent le faire. Finissons-en, et finissons-en vite, parce que nous devons, vous devez revenir à la normalité et à la paix », a déclaré Trump au Hugh Hewitt Show.

Trump a déclaré : « Ils doivent finir ce qu’ils ont commencé, et ils doivent le terminer rapidement, et nous devons continuer à vivre. »

Trump a continué de soutenir qu’Israël avait un problème avec ses messages publics et a déclaré : « Israël est en train de perdre complètement la guerre de relations publiques. »

« Et l’autre chose, c’est que je déteste, ils sortent des cassettes tout le temps. Tous les soirs, ils publient des cassettes d’un immeuble qui tombe. Ils ne devraient pas diffuser de telles bandes. Ils le font, c’est pourquoi ils perdent la guerre des relations publiques. Israël est en train de perdre complètement la guerre des relations publiques », a déclaré M. Trump.