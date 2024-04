Ukraine - Les fausses nouvelles n’aident toujours pas à gagner Article originel : Ukraine - Faking News Still Does Not Help Winning Moon of Alabama, 06.04.24

Deux ans plus tard, c’est toujours la même histoire. Le gouvernement ukrainien prétend quelque chose et les médias occidentaux l’impriment comme si c’était vraiment arrivé.

Il y a deux ans, un mystique 'Ghost of Kiev' aurait abattu des avions russes à gauche et à droite. Le fantôme s’est avéré être un faux personnage. L’armée de l’air ukrainienne n’avait jamais connu de tels succès.

Il n’y a pas eu de dommages importants à l’infrastructure. Les débris ont touché quelques immeubles. De plus, la sous-station a subi des dommages, entraînant une panne de courant temporaire. ... ❗️ Grâce à la réponse rapide des équipages de la défense aérienne, toute répercussion sévère des attaques a été évitée - les allégations de sources ukrainiennes sur la destruction présumée de six avions sont des faux provenant de propagandistes ennemis.

Note de SLT : et aussi AFP 05.04.24 L'Ukraine dit avoir détruit six avions russes sur une base aérienne (source défense à l'AFP)

L’affirmation de la Russie selon laquelle il n’y a pas eu de dommages importants a été confirmée par l’Institut anti-russe pour l’étude de la guerre :

ISW n’a pas encore trouvé de preuve visuelle que les forces ukrainiennes ont endommagé ou détruit des avions ou des infrastructures dans l’une des quatre bases aériennes russes ciblées par des drones dans la nuit du 4 au 5 avril.



Ces cycles de nouvelles de fausses déclarations de prétendus succès ukrainiens sont une raison majeure pour laquelle certains dans le public occidental croient encore que l’Ukraine peut gagner la guerre.

Ce n’est toutefois pas le cas. La situation exige un changement d’attitude:

Au lieu d’une nouvelle approche, l’OTAN réfléchit à la façon d’aider l’Ukraine sans provoquer une guerre ouverte avec la Russie et échoue, à la fin, à fournir le type d’assistance décisive nécessaire pour changer le cours de la guerre.

Un autre modèle établi est la répétition d’un langage binaire moralisateur. L’Occident « ne peut pas laisser la Russie gagner ». L’« ordre fondé sur des règles » pourrait s’effondrer. Ensuite, il y a la nouvelle théorie des dominos : si l’Ukraine tombe, les hordes russes vont inonder plus à l’ouest. La personnalisation du conflit sur un homme maléfique, Vladimir Poutine, se poursuit avec la mort d’Alexei Navalny. C’est une lutte manichéenne du bien et du mal, de la démocratie et de l’autoritarisme, de la civilisation et des ténèbres. Il ne peut y avoir de paix tant que le tyran n’est pas tombé. L’Alliance occidentale ne doit pas vaciller dans son engagement envers l’Ukraine.

...

Le manque de réalisme du discours occidental est clair. Il y a en effet un risque sérieux que, plutôt que l’Occident donne une leçon à la Russie et mette Poutine à sa place, le contraire puisse se produire. La Russie, en fait, éduque-t-elle l’Occident sur ce que cela signifie d’utiliser le pouvoir et de mener un conflit interétatique dans des conditions du XXIe siècle? La Russie annonce sa version de la grande souveraineté, dans laquelle un État uni, résilient et inébranlable peut vaincre la souveraineté commune de l’UE et de l’OTAN.

Nous avons tous entendu l’objection selon laquelle on ne peut tout simplement pas faire confiance à Poutine et qu’il ne veut rien de moins que l’élimination complète de l’Ukraine en tant qu’État indépendant. Pourtant, la poursuite aveugle du plan A dysfonctionnel de l’Occident ne menace-t-elle pas également la destruction physique totale de l’Ukraine ? C’est pour cette raison que le pape François a appelé les dirigeants occidentaux à ne pas « avoir honte de négocier avant que les choses n’empirent ».

Une nouvelle approche de la guerre en Ukraine n’émergera pas des proclamations rhétoriques et moralistes, les mots seuls n’empêcheront pas une victoire russe. Ce qu’il faut, c’est une comptabilité claire de ce qui peut être réalisé de façon réaliste avec les moyens disponibles, ainsi que le coût, les risques et les avantages des différents scénarios. Essayer ce qui a échoué avant et attendre de nouveaux résultats n’est pas, après tout, une recette pour réussir.



Je ne vois aucun désir dans un pays occidental d’intervenir réellement dans la guerre et de faire l’expérience de la colère russe à laquelle toute force d’intervention serait soumise.

Mais la moisson actuelle de 'leaders' occidentaux est trop engagée dans l’affaire ratée pour l’Ukraine qu’ils font maintenant depuis plus de deux ans. Pour l’instant, ils sont susceptibles d’essayer de se débrouiller.

Nous devrons attendre un changement de régime pour revenir à la raison et au réalisme.