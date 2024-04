Ukraine - Quand les experts en guerre ne savent pas lire les cartes (MoA)

Ukraine - Quand les experts en guerre ne peuvent pas lire les cartes

Moon of Alabama, 2.04.24

Personne ne s’attend à ce que les fonctionnaires occidentaux soient bien informés - surtout pas en ce qui concerne les faits. Mais certains dépassent même les attentes les plus basses qu’on puisse avoir - et non, pas à la hausse. Prenons l’éditorial d’Evelyn N. Farkas, publié il y a deux jours : Ukraine is not losing; US assistance must continue ("L’Ukraine ne perd pas; l’aide étatsunienne doit continuer") - The Hill, 31 mars 2024 La faction du Congrès qui s’oppose à l’aide de l’Ukraine partage un point de discussion commun avec le Kremlin : l’Ukraine perd de toute façon la guerre avec la Russie. Je reviens tout juste d’Ukraine, où j’ai rencontré de hauts responsables ukrainiens et participé à une conférence sur la sécurité, et j’ai trouvé des preuves substantielles du contraire.

Tout ce que Farkas a fait, c’est de parler avec des partisans de l’Ukraine à Kiev. Elle a écrit tout ce qu’ils prétendaient et essaie maintenant de le vendre comme étant la vérité. Elle se croit qualifiée pour le faire parce qu’elle a déjà occupé un poste élevé au département de la Défense des États-Unis : Evelyn N. Farkas, Ph.D., est directrice exécutive de l’Institut McCain et ancienne sous-secrétaire adjointe à la Défense pour la Russie, l’Ukraine et l’Eurasie.

Cela prouve cependant qu’elle est extrêmement mal informée et totalement non qualifiée pour porter un jugement: Alors que les Ukrainiens accueillent à peine une nouvelle offensive russe au printemps ou en été, ils pensent que c’est probable. Les responsables que nous avons rencontrés ont expliqué que Poutine doit faire preuve de progrès, d’une sorte de victoire pour justifier une mobilisation renouvelée et, enhardi maintenant par ses fausses élections, il est susceptible d’agir sur le terrain et pourrait essayer à nouveau d’ouvrir un corridor terrestre vers la Crimée. Mais de telles décisions peuvent semer les graines de l’excès militaire. Le corridor terrestre entre la Crimée et le reste de la Fédération de Russie a été établi début mars 2022, moins de deux semaines après le début de la phase actuelle de la guerre. À l’époque, même les cartes de l’Institute for the Study of War, un institut néo-con, le disaient :

Les cartes du ministère français de la Défense confirment la connection :

Ce corridor terrestre existe depuis et n’a jamais été interrompu. La contre-attaque ukrainienne de l’été dernier était censée traverser ce corridor. Elle a échoué. Pendant ce temps, la Russie renforce le territoire et augmente sa valeur en construisant un nouveau chemin de fer (rouge) le long de la côte de la mer d’Azov qui raccourcira considérablement la connexion ferroviaire le long du couloir.

L’armée ukrainienne n’aime pas cela et tentera de détruire la nouvelle ligne (traduction automatique modifiée) : L’Ukraine promet également de frapper le chemin de fer, que la Fédération de Russie construit depuis plus d’un an le long de la mer d’Azov dans le territoire occupé de l’Ukraine. Cela peut être un problème grave, dit Kirill Budanov, chef de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l’Ukraine. "Le processus de construction est presque terminé, et cela pourrait nous poser un sérieux problème", a déclaré Budanov, précisant que l’armée ukrainienne se préparait déjà à lancer des frappes sur le chemin de fer. "Nous avons de l’expérience dans ce domaine, et c’est beaucoup plus facile que la question du pont de Crimée", a déclaré Budanov.

La dernière opération de Budanov, l’incursion du mois dernier en Russie vers Belgograd, a été un grave échec. Les troupes impliquées ont subi des pertes extrêmement élevées. L’armée russe attendra des saboteurs sur la nouvelle ligne de chemin de fer et saura comment les gérer. Elle a également ses propres troupes ferroviaires qui peuvent réparer les dommages aux lignes de train dans un temps plus court qu’il ne faut pour les saboter. Quant à Farkas - on se demande vraiment comment une telle gaffe a pu passer par son stagiaire qui a écrit cet article, ses propres yeux, ainsi que ceux des rédacteurs de The Hill qui l’ont prétendument lu avant sa publication. Cela en dit long sur la qualité de l’analyse provenant de Washington DC - ouvertement à la baisse et non, pas à la hausse. h/t Lee Slusher