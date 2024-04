Ukraine. La route française vers la guerre nucléaire (Consortium News)

Le président américain Joe Biden s'apprête à débarquer du Marine One, juillet 2021. (Maison Blanche, Adam Schultz)

La France pourrait conduire le peuple américain sur la voie d’un conflit nucléaire qui ne serait décidément pas dans l’intérêt du peuple américain – ni de l’humanité elle-même, prévient VIPS le président Joe Biden.



MÉMORANDUM D’ALERTE POUR : Le président

DE : Professionnels du renseignement vétéran pour la santé mentale

OBJET : Au bord de la guerre nucléaire

Monsieur le Président :

La France se préparerait à envoyer une force d’environ 2000 soldats – en gros une brigade renforcée construite autour d’un bataillon blindé et de deux bataillons mécanisés, avec des troupes de logistique, d’ingénierie et d’artillerie en soutien – en Ukraine dans un avenir pas si lointain.

Cette force est purement symbolique, dans la mesure où elle n’aurait aucune capacité de survie dans un conflit moderne de haute intensité de l’ampleur de ce qui se passe aujourd’hui en Ukraine. Elle ne serait pas déployée directement dans une zone de conflit, mais servirait soit de

(1) force de filtrage/fil déclencheur pour arrêter l’avancée de la Russie ; ou

(2) force de remplacement déployée dans une zone non active pour libérer les soldats ukrainiens pour le combat. La brigade française serait complétée par des unités plus petites provenant des États baltes.

Cela reviendrait à introduire les troupes de combat d’un pays de l’OTAN sur un théâtre de guerre, ce qui en ferait des «cibles légitimes» au sens du droit de la guerre.

De telles unités ne disposeraient apparemment pas d’un mandat de l’OTAN. Toutefois, de l’avis de la Russie, il s’agit peut-être d’une distinction sans différence. La France semble parier – naïvement – ​​que son adhésion à l’OTAN empêcherait la Russie d’attaquer les troupes françaises. Il est plutôt très probable que la Russie attaquerait tout contingent français/balte en Ukraine et détruirait/dégraderait rapidement sa viabilité au combat.

Dans ce cas, le président français Macron pourrait calculer qu’après les attaques russes contre les troupes des membres de l’OTAN – mandat de l’OTAN ou non – il pourrait invoquer l’article 5 de la Charte de l’OTAN et faire intervenir l’alliance de l’OTAN. Une telle intervention prendrait probablement la forme d’avions opérant depuis les pays de l’OTAN – et comprendrait peut-être des missions d’interdiction contre descibles en Russie.

Au précipice de la guerre nucléaire ?

D’un point de vue doctrinal et juridique, la réponse de la Russie serait de lancer des frappes de représailles également contre des cibles situées dans les pays de l’OTAN. Si l’OTAN attaque ensuite des cibles en Russie, la doctrine nucléaire russe prendrait alors le dessus et les centres de décision de l’OTAN seraient frappés par des armes nucléaires.

Nous ne pensons pas que la Russie lancera une attaque nucléaire contre les États-Unis, mais nous laissons plutôt aux États-Unis le soin de décider s’ils veulent risquer la destruction en se préparant à lancer une frappe nucléaire contre la Russie. Cela dit, les forces stratégiques russes se sont améliorées au point que, dans certains domaines – les missiles hypersoniques, par exemple – leurs capacités dépassent celles des États-Unis et de l’OTAN.

En d’autres termes, la tentation russe de frapper en premier est peut-être un peu plus forte que lors des crises passées, et nous sommes un peu moins convaincus que la Russie voudra «passer en second».

Un autre facteur inquiétant est que les Russes sont susceptibles de croire que la folie de Macron bénéficie de l’approbation tacite de certains responsables américains et occidentaux clés, qui semblent désespérés de trouver un moyen de modifier la trajectoire de la guerre en Ukraine – d’autant plus que les élections approchent.

Ce qui doit être fait

L’Europe doit comprendre que la France l’entraîne sur la voie d’une autodestruction inévitable.

Le peuple américain doit comprendre que l’Europe le mène au bord de l’anéantissement nucléaire.

Puisque les dirigeants russes peuvent soupçonner que Macron travaille main dans la main avec Washington, les États-Unis doivent exprimer publiquement et sans ambiguïté leur position.

Et si la France et les pays baltes insistent pour envoyer des troupes en Ukraine, il faut également préciser qu’une telle action n’a aucun mandat de l’OTAN ; que l’article 5 ne sera pas déclenché par des représailles russes ; et que l’arsenal nucléaire américain, y compris les armes nucléaires qui font partie de la force de dissuasion de l’OTAN, ne sera pas utilisé à la suite d’une action militaire russe contre les troupes françaises ou baltes.

Sans une telle clarté, la France entraînerait le peuple américain sur la voie d’un conflit nucléaire qui ne serait décidément pas dans l’intérêt du peuple américain – ni de l’humanité elle-même.





Pour le groupe de pilotage, des professionnels du Renseignement vétérans pour la santé