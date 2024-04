[Vidéo] [1994, Rwanda] La France a livré des armes aux génocidaires (Survie)

En soutenant les auteurs du génocide des Tutsis au Rwanda, les autorités politiques et militaires françaises se sont rendues complices de ce crime. Une complicité attestée par de nombreux témoignages et des documents secret défense récemment déclassifiés que nous vous présentons dans cette série.

"Ce n’est pas la peine de découvrir sur un ton outragé qu’il y a eu des livraisons qui se sont poursuivies : c’est la suite de l’engagement d’avant !" avoue Hubert Védrine, Secrétaire général de la présidence de la République française en 1994, lors de son audition par la commission de la défense de l’Assemblée nationale en 2014.

De manière constante - avant, pendant et après le génocide - des armes servant à combattre le Front Patriotique Rwandais (FPR), mais aussi à massacrer des civils ont été livrées aux Forces Armées Rwandaises (FAR). Cette armée est celle du régime extrémiste ayant planifié et mis à exécution le génocide des Tutsis au Rwanda. Et il faudrait trouver ça normal ?

LA FRANCE LIVRE DES ARMES AUX GÉNOCIDAIRES