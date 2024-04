[Vidéo] Des républicains idiots disent que génocide Joe a « abandonné Israël » (ICH)

Des républicains idiots disent que génocide Joe a « abandonné Israël »

Articke originel : Idiot Republicans Are Saying Genocide Joe Has ‘Abandoned Israel’

Par Caitlin Johnston

ICH, 12.04.24

Les experts républicains et les politiciens ont commencé à prétendre que Joe Biden a « abandonné Israël » et est tombé sous le contrôle du Hamas, parce que c’est une année d’élections présidentielles et que tout doit être dix fois plus bête que d’habitude. Donald Trump a déclaré lors de la campagne électorale mercredi que « toute personne juive qui vote pour un démocrate ou vote pour Biden devrait faire examiner sa tête », a déclaré Biden, « il a totalement abandonné Israël ». Les commentaires de Trump ont été faits en réponse à Biden disant qu’Israël devrait déclarer un cessez-le-feu de six à huit semaines, suggérant apparemment qu’Israël devrait le faire sans conditionner le cessez-le-feu à la libération des otages israéliens. Cette déclaration d’espoir a été rapidement dissipée par Biden lui-même, mais le président a réitéré la même position que le gouvernement a défendue pendant six mois. Apparemment, le cerveau dément de Biden a du mal à garder le cap. Pendant ce temps, le fondateur de Daily Wire, Ben Shapiro, a fait valoir que Biden avait « sauvé » le Hamas en capitulant devant les demandes de la gauche sur Gaza, allant jusqu’à déclarer que « le Hamas contrôle maintenant l’administration Biden ».

We've reached the moment you've all been waiting for: "Joe Biden is Hamas" pic.twitter.com/mWmh6PJbTF — Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) April 9, 2024

Pour être clair, c’est une absurdité. Joe Biden a passé six mois à déverser des armes de meurtre de masse en Israël sans aucune condition, et son administration a justifié et cherché des excuses pour toutes les actions odieuses d’Israël à Gaza tout ce temps. Aucun président étatsunien dans l’histoire n’a fait plus pour servir directement le caractère meurtrier de la machine de guerre israélienne que Joe Biden. Aujourd’hui même, le président déclare un soutien « à toute épreuve » à Israël alors que les craintes que l’Iran puisse riposter à la frappe israélienne sur son consulat en Syrie, qui a tué de nombreux officiers militaires iraniens, malgré le fait que l’Iran ait clairement indiqué à la Maison Blanche que si les États-Unis viennent à la défense d’Israël, il fera des États-Unis une cible aussi bien. Biden est si fanatiquement pro-Israël que nous pourrions être près du précipice du pire scénario de cauchemar de tous les conflits possibles au Moyen-Orient en raison de son soutien indéfectible à l’État d’apartheid génocidaire. En réalité, la seule raison pour laquelle les républicains ont commencé à essayer de présenter Biden comme anti-israélien est que ce n’est que par la fiction et la fantaisie que les deux principaux partis étatsuniens peuvent prétendre qu’il y a des différences significatives entre eux. Ils soutiennent tous deux de façon insensée Israël et ses crimes. Ils soutiennent tous les deux la guerre, le militarisme, l’impérialisme, le capitalisme et l’oligarchie. Les seuls domaines dans lesquels il y a un désaccord significatif entre eux sont les questions qui ne gênent pas les puissants d’une manière ou d’une autre comme si vous êtes autorisé à avoir un avortement ou si c’est bon ou mauvais d’être méchant avec les personnes trans — et même ces questions ne sont utilisées que pour garder l’intérêt et l’attention de chacun enfermés dans la politique dominante et détournés du sentiment révolutionnaire.

Ils inventent donc des champs de bataille fictifs débiles sur lesquels se battre, parce que c’est la seule façon pour eux de se battre. Joe Biden est un agent du Hamas. Donald Trump est un agent du Kremlin. Joe Biden est contrôlé par le « PCC ». Donald Trump va être un autre Hitler au lieu d’un autre républicain de merde. Les démocrates veulent voler vos armes et faire porter une robe à votre fils. Les républicains veulent démanteler l’OTAN et laisser Vladimir Poutine s’emparer du monde. Absolument rien de tout cela n’est réel, mais si les républicains et les démocrates étaient forcés de faire campagne les uns contre les autres uniquement sur des questions dans lesquelles ils étaient vraiment en désaccord, ils auraient très peu de choses à dire, et cela éliminerait toute l’arnaque des deux partis. Avant que vous ne vous en rendiez compte, ils se disputeraient sur des choses comme la question de savoir s’il serait préférable d’intensifier les agressions nucléaires avec la Chine d’abord ou de donner la priorité à l’élimination de la Russie, et les gens commenceraient à remarquer qu’aucune de ces parties n’a les intérêts des êtres humains normaux à coeur. Donc, ils gardent leur combat de façade, et le vendent aussi dur qu’ils le peuvent pour s’assurer que le plus grand nombre d’Etatsuniens possible applaudissent le spectacle de marionnettes à deux mains. Je ne peux pas attendre que cette élection soit terminée pour que nous puissions revenir aux niveaux normaux de stupidité.