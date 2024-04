[Vidéo] Episode 1 : L’ATTENTAT DU 6 AVRIL 1994, LA VÉRITÉ BAÎLLONNÉE (Survie)

En soutenant les auteurs du génocide des Tutsis au Rwanda, les autorités politiques et militaires françaises se sont rendues complices de ce crime. Une complicité attestée par de nombreux témoignages et des documents secret défense récemment déclassifiés que nous vous présentons dans cette série.

Cet épisode revient sur l’élément qui a servi de déclencheur au génocide des Tutsis au Rwanda : l’attentat contre l’avion du président rwandais Habyarimana, le 6 avril 1994. Qui a commis cet attentat ? 30 ans plus tard, on ne sait toujours pas. La France et le Rwanda se sont réconciliées sur le dos de la vérité.