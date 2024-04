Voici la vidéo des propos sur la Palestine qui ont entraîné le bannissement de Yanis Varoufakis d’Allemagne (Vidéo)

The video on Palestine that got Yanis Varoufakis BANNED from Germany / La vidéo des propos sur la Palestine qui ont entraîné le bannissement de Yanis Varoufakis d’Allemagne

---

Le docteur Ghassan Abu Sitta, qui a été empêché par l’Allemagne d’entrer vendredi pour prendre la parole lors d’une conférence pro-palestinienne à Berlin, a déclaré que les responsables allemands tentent de cacher des preuves et de faire taire les témoins des crimes commis dans la bande de Gaza, rapporte l’agence Anadolu. Le chirurgien anglo-palestinien qui est également le nouveau recteur de l’Université de Glasgow a raconté à Anadolu ce qui s’est passé lorsqu’il a été arrêté par la police fédérale à un aéroport de Berlin et pourquoi il a été interdit d’entrée. Abu Sitta a déclaré qu’il a atterri en Allemagne pour assister à un événement du Congrès de Palestine afin de témoigner de ce qu’il a vu à Gaza. Jusqu’à son retour au Royaume-Uni en novembre, Abu Sitta a aidé des Palestiniens blessés pendant des semaines à Gaza, notamment à l’hôpital baptiste Al-Ahli et au complexe médical Al-Shifa. « Quand je suis arrivé à l’aéroport de Berlin, on m’a arrêté. On m’a fait descendre pour m’interroger pendant trois heures et demie. On m’a alors dit que je ne serais pas autorisé à entrer sur le sol allemand pour le reste d’avril », a-t-il déclaré. Le chirurgien de guerre a noté qu’on lui avait également dit de ne pas essayer de prononcer un discours par vidéo depuis l’extérieur de l’Allemagne ou d’envoyer une adresse vidéo enregistrée à la conférence. « Ils m’ont demandé qui j’étais, ce que j’avais fait à Gaza. Et ils m’ont demandé si j’avais reçu une invitation et s’il y avait des marches prévues ou si ce serait simplement un discours », a déclaré Abu Sitta...Lire la suite