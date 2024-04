Washington menace la Chine au sujet de son aide à la Russie dans la guerre en Ukraine (WSWS)

La veille, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'était rendu à Pékin pour des entretiens amicaux avec son homologue chinois, Wang Yi, et le président chinois Xi Jinping. Wang avait promis: «Beijing et Moscou continueront à renforcer leur coopération stratégique sur la scène mondiale et à se soutenir mutuellement. »

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a immédiatement rejeté les remarques de Campbell. « La Chine et la Russie ont le droit de s'engager dans une coopération économique et commerciale normale », a déclaré Mao, ajoutant : « Ce type de coopération ne doit pas être entravé ou limité, et la Chine n'accepte pas non plus les critiques ou les pressions ».

Les responsables chinois ont été alarmés par les revers initiaux de l'armée russe après son invasion de l'Ukraine en 2022, a déclaré Campbell, et ont reconstruit « toute une variété de capacités » en Russie. «Au départ, il s'agissait d'un effort défensif. Ils ne voulaient pas voir un changement de régime» en Russie, a déclaré Campbell. Cependant, a-t-il affirmé, «la Russie s'est presque complètement rééquipée, et elle constitue désormais une menace importante pour l'avenir de l'Ukraine [et] de la région environnante».

«Nous l'avons dit directement à la Chine, si cela continue, cela aura un impact sur les relations entre les États-Unis et la Chine. Nous n'allons pas rester les bras croisés et dire que tout va bien», a poursuivi Campbell. «Nous ne verrons pas cela comme un ensemble unique d'activités russes, mais comme un ensemble conjoint d'activités soutenues par la Chine mais aussi par la Corée du Nord. Cela va à l'encontre de nos intérêts ».

S'exprimant hier devant le Comité national sur les relations sino-américaines, le secrétaire d'État adjoint américain Kurt Campbell a blâmé le commerce chinois et nord-coréen avec la Russie pour les victoires russes. La stabilité stratégique en Europe, a déclaré Campbell, est «notre mission la plus importante, historiquement». Les gains territoriaux russes en Ukraine, a averti Campbell, pourraient «modifier l'équilibre des forces en Europe d'une manière franchement inacceptable».

Sergueï Lavrov, pour sa part, a remercié Pékin d'avoir applaudi la récente réélection du président russe Vladimir Poutine. « Les résultats des élections ont confirmé la profonde confiance du peuple russe dans notre dirigeant et dans la politique intérieure et étrangère en cours », a déclaré Lavrov. «Cela s'applique notamment à la voie du renforcement de l'interaction stratégique et du partenariat avec la RPC [République populaire de Chine].»

Les menaces américaines contre la Chine soulignent que la guerre avec la Russie en Ukraine fait partie d'une guerre pour la domination mondiale que les puissances impérialistes de l'OTAN intensifient de manière incontrôlable. Déjà, des responsables américains ont dénoncé les importations russes d'obus d'artillerie en provenance de Corée du Nord et de machines d'excavation, de semi-conducteurs et de roulements à billes en provenance de Chine. Ces menaces étant inefficaces – alors que les troupes ukrainiennes continuent de subir des défaites et que Moscou et Pékin continuent de s'engager à coopérer plus étroitement – les responsables américains ne trouvent pas d'autre réponse que de menacer d'une escalade.

La guerre en Ukraine exacerbe les tensions militaires en Asie. La semaine dernière, Campbell a appelé à inclure le Japon dans l'alliance Australie-Royaume-Uni-États-Unis (AUKUS), car cela pourrait être la clé pour gagner une guerre avec la Chine au sujet de Taïwan. Aujourd'hui, le haut législateur chinois Zhao Leji entame une visite de trois jours en Corée du Nord, a rapporté le journal chinois Global Times, pour «une communication stratégique plus profonde et plus étroite» sur «les changements profonds dans la situation internationale».

Au cœur de ces tensions militaires se trouvent les menaces américaines de guerre économique contre la Chine – en utilisant le rôle dominant du dollar américain dans le monde pour étrangler la Chine par des sanctions comme celles que Washington a utilisées, après avoir sabordé le traité nucléaire iranien de 2015, pour exclure l'Iran des transactions en dollars américains. L'impact mondial dévastateur d’un isolement de la Chine – une économie de 17 500 milliards de dollars qui est le plus grand ou le deuxième partenaire commercial de la plupart des grandes économies du monde – éclipserait même l'impact des sanctions américaines contre l'Iran.

Le 8 avril, lors d'une conférence de presse à Pékin, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a carrément menacé la Chine. «Le président Biden et moi-même sommes déterminés à faire tout en notre pouvoir pour endiguer le flux de matériel qui soutient la base industrielle de défense de la Russie et l'aide à faire la guerre à l'Ukraine. Nous continuons d'être préoccupés par le rôle que jouent les entreprises, y compris celles de la RPC, dans l'approvisionnement militaire de la Russie ».

«J'ai souligné que les entreprises, y compris celles de la RPC, ne devaient pas fournir de soutien matériel à la guerre de la Russie, et qu'elles devraient faire face à des conséquences importantes si elles le faisaient», a déclaré Yellen, ajoutant: «Toutes les banques qui facilitent des transactions importantes acheminant des biens militaires ou à double usage vers la base industrielle de défense de la Russie s'exposent au risque de sanctions américaines.»

Rapportant les remarques de Yellen, l'agence de presse Bloomberg note: «L'arme ultime de l'Amérique contre les institutions financières est la capacité du Trésor à leur couper l'accès aux dollars américains, une menace existentielle pour toute banque opérant à l'échelle internationale.» En 2020, après avoir utilisé cette arme contre l'Iran, l'administration Trump en a menacé la Chine lors de la répression par Pékin des manifestations pour l'indépendance de Hong Kong.

Bloquer l'accès de la Chine au dollar américain exclurait, au moins pour une période initiale, la Chine d'une grande partie du commerce mondial. Le dollar américain joue toujours un rôle dominant dans la finance mondiale, aujourd'hui totalement disproportionné par rapport au poids économique réel des États-Unis, après des décennies de déclin industriel américain. Pas moins de 88 pour cent du commerce mondial et 60 pour cent des dépôts bancaires sont libellés en dollars américains, même si en 2022, les États-Unis ne représentaient que 15 pour cent de la production économique mondiale et 8 pour cent des exportations mondiales.

Par crainte de telles sanctions américaines, de nombreux pays tentent déjà d'échapper partiellement au dollar. La Chine a mis en place des accords de swaps pour contourner le dollar et échanger directement le yuan chinois contre des devises locales dans des pays comme la Russie, le Kazakhstan, le Brésil, l'Argentine, la Turquie, le Pakistan, l'Arabie saoudite, la Thaïlande et le Laos. Ces échanges représentent 20 milliards de yuans (2,76 milliards de dollars) par jour avec la Russie, 190 milliards de yuans au total avec le Brésil, 130 milliards de yuans avec l'Argentine et 23 milliards de yuans avec la Turquie.

Des sanctions américaines visant la Chine seraient également un désastre pour des milliards de travailleurs dans le monde, qui dépendent de l'achat de biens de consommation chinois bon marché.

Il est désormais évident qu’il y a dans la guerre en Ukraine plus en jeu que savoir qui a tiré le premier coup de feu en février 2022. Plus de 30 ans après la dissolution de l'Union soviétique par la bureaucratie stalinienne, le capitalisme est à nouveau dans une crise mortelle. Au cœur de cette crise se trouvent les mêmes contradictions fondamentales qui, comme l'ont expliqué les grands marxistes, ont sous-tendu les guerres mondiales du 20e siècle: celles entre l'économie mondiale et le système de l'État-nation ; entre la production socialement organisée et l'appropriation privée du profit.

Washington et ses alliés impérialistes de l'OTAN ont lancé un conflit mondial pour consolider leur place dans l'équilibre des forces et dans la finance mondiale. Les déclarations du président français Emmanuel Macron cet hiver selon lesquelles la France pourrait envoyer des troupes au sol en Ukraine pour combattre la Russie soulignent le danger que cette troisième guerre mondiale émergente ne conduise à un conflit armé direct entre puissances nucléaires.

Moscou et Pékin, malgré les victoires russes en Ukraine et la vaste croissance de la Chine après 45 ans d'intégration dans l'économie mondiale, n'ont aucune perspective pour arrêter la guerre impérialiste. Les régimes issus de la restauration du capitalisme en Chine et de la dissolution de l'Union soviétique par les bureaucraties staliniennes en 1989-1991 sont organiquement incapables de faire appel à l'opposition de la classe ouvrière à la guerre. Les remarques des responsables américains montrent au contraire que l'impérialisme réagit aux succès de ces régimes dans l'un ou l'autre domaine simplement en intensifiant davantage les provocations contre eux.

La seule force qui peut arrêter la guerre est la classe ouvrière, mobilisée dans un mouvement international anti-guerre contre le capitalisme et pour le socialisme.