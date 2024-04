Zelensky prévient que l’Ukraine devra battre en retraite et Syrsky déclare que les troupes ukrainiennes sont "épuisées physiquement et psychologiquement." (Express.co.uk)

Zelensky prévient que l’Ukraine devra battre en retraite alors que les forces russes les dépasseront de « six contre un »

Article originel :Zelensky warns Ukraine will have to retreat as Russian forces outgun them ‘six to one’

Par Charlie Bradley

Express.co.uk, 31.03.24



Le commandant en chef de l’Ukraine récemment nommé dit que les troupes ukrainiennes sont "épuisées physiquement et psychologiquement."



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que ses troupes pourraient devoir battre en retraite alors que l’offensive russe se poursuit.

Les soldats de Kiev sont à court de munitions en attendant l’aide des alliés occidentaux.

Les dirigeants ukrainiens craignent maintenant le pire à moins que d’autres armes n’arrivent bientôt.

Zelensky a déclaré au Washington Post : "Cela signifie que nous allons revenir en arrière, battre en retraite, étape par étape, à petits pas. Nous essayons de trouver un moyen de ne pas battre en retraite."

Le commandant en chef ukrainien Oleksandr Syrsky a ajouté : "Il faut tenir compte du fait que les gens ne sont pas des robots. Ils sont épuisés physiquement et psychologiquement, surtout dans les conditions des hostilités. »