À Nouméa comme à Nanterre, le gouvernement face à ses vieux démons coloniaux / Vaste opération pour rétablir l’ordre, « coûte que coûte » / « Les jeunes Kanaks vivent une dépossession sociale et coloniale » (Mediapart/ AFP)

À Nouméa comme à Nanterre, le gouvernement face à ses vieux démons coloniaux

Mediapart, 19.05.24

La réponse apportée par le gouvernement aux émeutes en Nouvelle-Calédonie ressemble à s’y méprendre à celle de l’été 2023, lors des révoltes urbaines. Entre répression et dépolitisation des jeunes, le pouvoir recycle de vieilles méthodes dont la filiation coloniale fait peu de doute...

Lire la suite

---

Nouvelle-Calédonie: vaste opération pour rétablir l’ordre, « coûte que coûte »

Mediapart, 19.05.24

L’État est passé à l’offensive dimanche en Nouvelle-Calédonie pour tenter de rétablir « l’ordre républicain » sur le territoire, « quoi qu’il en coûte », en commençant par une opération d’envergure des gendarmes sur la route entre Nouméa et l’aéroport international, après six morts en six jours d’émeutes... Lire la suite