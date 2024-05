Alors que Biden met en garde contre l’invasion de Rafah, l’AIPAC pousse le Congrès à soutenir l’opération israélienne

Article originel : As Biden Warns Against Rafah Invasion, AIPAC Pushes Congress to Support Israel’s Operation

Par Prem Thakker

The Intercept, 10.05.24

Dans les points de discussion examinés par The Intercept, le lobby pro-israélien soutient qu’Israël n’a « pas d’autre choix » que d’envahir Rafah...

Lire la suite