Après le massacre de Rafah à Gaza, les défenseurs demandent : Où est la ligne rouge de Biden ? (Al Jazeera)

Après le massacre de Rafah à Gaza, les défenseurs demandent : Où est la ligne rouge de Biden ?

Article originel : After massacre in Gaza’s Rafah, advocates ask: Where is Biden’s red line?

Al Jazeera, 30.05.24

M. Biden permet à Israël de « fonctionner en toute impunité » malgré ses avertissements contre une attaque contre Rafah, selon des militants.





Washington, DC – Au début du mois de mai, sept mois après le début de la guerre dévastatrice d’Israël contre Gaza, le président étatsunien Joe Biden a tracé une ligne rouge rare pour le principal allié étatsunien.

Le président étatsunien a déclaré à CNN que Washington ne fournirait pas de bombes et d’obus d’artillerie à l’armée israélienne pour envahir Rafah dans le sud de Gaza...



Lire la suite