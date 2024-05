Après l'attitude de Joost Klein envers l'artiste israélienne et un autre incident présumé, les Pays-Bas exclus de l'Eurovision / Selon la Rai qui a fait fuiter par erreur les télévotes, Israël donné vainqueur potentiel de l'Eurovision 2024 (Vidéos)

Joost Klein a été disqualifié de l'Eurovision suite à une enquête à son encontre après un incident qui n'a pas été encore précisé. Deux incidents lui sont reprochés.



1. Une plainte a été déposée contre lui par une membre de l'équipe de production au sujet d'un incident non précisé. Mais sous enquête il avait déjà été exclu.

Joost Klein : candidat néerlandais disqualifié du concours Eurovision de la chanson

BBC, 11.05.24

L’artiste néerlandais Joost Klein a été disqualifié du concours Eurovision de la chanson après un incident dans les coulisses. L’artiste a été renvoyé chez lui après qu’une allégation d’intimidation ait été faite à la police suédoise par une membre féminine de l’équipe de production. Dans un communiqué, les organisateurs du concours ont déclaré "qu’il ne serait pas approprié pour lui de continuer le concours" pendant la procédure judiciaire. Le radiodiffuseur néerlandais Avrtotros a qualifié l’exclusion de Klein de "disproportionnée". Dans une déclaration sur les médias sociaux, la société a déclaré qu’elle était "choquée par la décision" et qu’elle "y reviendrait plus tard"....



Associated Press 11.05.24 Le radiodiffuseur néerlandais furieux, les fans perplexes après que le Néerlandais Joost Klein a été expulsé de l’Eurovision MALMO, Suède (AP) — Un radiodiffuseur public néerlandais a réagi avec colère après que le candidat des Pays-Bas au Concours Eurovision de la chanson a été expulsé du concours quelques heures avant la finale de samedi à cause d’un incident en coulisses sur lequel la police enquête. L’Union européenne de radio-télévision, qui organise l’Eurovision, a déclaré que la police suédoise enquêtait sur « une plainte déposée par un membre féminin de l’équipe de production » au sujet de Joost Klein, et qu’il ne serait pas approprié pour lui de participer au processus judiciaire en cours....





2. Jeudi soir, lors d'une conférence de presse, il s'est caché avec le drapeau de son pays en signe de désaccord d'être assis à côté de la candidate israélienne. Lors de cette conférence, il aurait répondu à une question d'un journaliste polonais demandant à la candidate israélienne si sa participation pouvait être un facteur de danger pour le public et les participants : "Pourquoi pas?".

MAJ : En fait le "pourquoi pas ?" de Joos Klein était une réponse aux propos du coach de la candidate israélienne qui lui disait qu'elle n'était pas obligée de répondre à la question du journaliste polonais. Après l'intervention de l'artiste hollandais, la candidate israélienne se met à répondre à la question du journaliste (voir la vidéo d'Itv plus bas).



Sources :

- RTS, 11.05.24 Certains candidats à l'Eurovision s'afficheraient solidaires avec Joost Klein laissant planer un doute sur la finale de l'Eurovision.



- AFP 11.05.24 L'Eurovision rattrapée par la guerre à Gaza avec la participation d'Israël en finale ...Plus récemment, neuf des participants, dont sept sont en finale, ont appelé à un cessez-le-feu durable à Gaza, où Israël multiplie les frappes...