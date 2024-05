AstraZeneca vient de retirer son vaccin contre la Covid… pourquoi ? (Off Guardian)

AstraZeneca vient de retirer son vaccin contre la Covid… pourquoi ?

Article originel : AstraZeneca just pulled their Covid jab...why?

Par Kit Knightly

Off Guardian, 11.05.24

La société pharmaceutique britannico-suédoise AstraZeneca arrête la production et la fourniture de son « vaccin contre la Covid19 ». La nouvelle a été annoncée hier, suite à la déclaration de l’Agence européenne des médicaments selon laquelle le vaccin ne serait plus autorisé. L’histoire officielle, à l’heure actuelle, est qu’il a été remplacé par des vaccins « mis à jour ». Dans sa déclaration, AZ a déclaré: « Comme de multiples variantes du vaccin contre la COVID-19 ont depuis été mises au point, il y a un surplus de vaccins mis à jour disponibles […] Selon des estimations indépendantes, plus de 6,5 millions de vies ont été sauvées au cours de la première année d’utilisation seulement et plus de 3 milliards de doses ont été fournies dans le monde. »

L’estimation des « vies sauvées » est intéressante, répétée partout, même si elle n’a presque aucun sens (mais c’est une vérification des faits pour une autre fois). Ce qui est plus intéressant, c’est que ni la déclaration officielle d’AZ ni l’article dans The Guardian ne mentionnent l’action civile en cours visant à obtenir des dommages-intérêts de plus de 100 millions de livres pour ceux qui ont subi les « effets secondaires rares » du vaccin. En fait, la semaine dernière, The Telegraph a rapporté que, dans des documents judiciaires, AstraZeneca a admis que leur vaccin causait une thrombocytopénie thrombotique chez certaines personnes (prétendument 2-3 sur 100000). Le buzz général a été que c’est un sujet pour les soi-disant « anti-vaccins ». Les médias sociaux sont inondés de « Je vous l’ai dit » sous diverses formes. Le célèbre médecin britannique Dr Ranj a été chassé de X / Twitter après qu’il soit passé à la télévision pour défendre le vaccin (il y a même eu une allégation selon laquelle il a accepté de l’argent d’AZ, jusqu’à présent non prouvée).

On ne peut pas blâmer les gens de les avoir malmenés. C’est cathartique et amusant. Mais rien de tout cela n’est vraiment nouveau. On sait qu'AZ cause des caillots sanguins depuis des années, non seulement dans les milieux « anti-vaccin », mais « officiellement ». Au printemps 2021, le vaccin AZ a été abandonné par plus de vingt gouvernements nationaux en raison de préoccupations concernant les caillots sanguins. Un médecin légiste britannique a découvert que le vaccin d’AZ avait probablement tué la présentatrice de télévision Liz Shaw en août 2021. L’Organisation mondiale de la Santé elle-même a admis que le vaccin AZ avait également provoqué des caillots sanguins en 2021. AstraZeneca a toujours été le plus « controversé » des « vaccins » contre la COVID-19 pour le grand public. Comme nous l’avons écrit dans la section « Vaccine Wars » de notre 4e édition de This Week in the New Normal :

La marque AZ de thérapie expérimentale contre la Covid a été le sac de frappe acceptable du déploiement du vaccin. Dès le mois de décembre dernier, le vaccin AZ a été décrit comme un vaccin « également administré » comparativement aux produits fabriqués par pfizer et Moderna […] Il convient également de noter que le vaccin AZ n’est pas un vaccin à ARNm (mais à ADN, NdT), contrairement aux vaccins Pfizer et Moderna. Il pourrait donc y avoir un intérêt à le critiquer, si votre objectif final est d’étudier l’impact de la technologie d’ARNm sur les humains. Ainsi, l’histoire pourrait devenir que les vaccins à vecteurs viraux sont « désuets » et doivent être remplacés par des homologues à ARNm, ou quelque chose du genre. C’est aussi peut-être une façon de mettre en place un programme de vaccin de rappel de la COVID-19 « nouveau et amélioré ». Il y a deux semaines, le Groupe consultatif technique de l’OMS a publié de nouvelles « directives » recommandant que tous les vaccins contre la COVID-19 « mettent à jour [leur] composition antigénique », ce qui est un élément intéressant du calendrier de toutes les choses considérées. Bon sang, peut-être qu’ils vont publier un nouveau médicament pour les personnes qui ont pris le vaccin AZ – un médicament qui « réduit votre risque de caillots sanguins ». Il est certainement étrange que, malgré une poursuite judiciaire en cours, un aveu que leur produit ait fait mal aux gens et le retrait dudit produit, le prix des actions d’AZ ait en fait augmenté. Cela pourrait être une sorte de récompense pour être la queue de lézard du vaccin, c’est au moins un signe que la « chute » d’AstraZeneca est plus contrôlée qu’il n’y paraît actuellement. Une histoire à surveiller.