Avec le soutien de facto de Biden, Israël intensifie l'assaut de Rafah (WSWS)

C'est un mensonge absurde. Israël bombarde Rafah sans arrêt et pousse des colonnes blindées profondément a l’ interieur de la ville, entraînant la suspension totale des opérations humanitaires dans un contexte de faim et de famine généralisées.

L'attaque israélienne sur Rafah, la ville la plus méridionale de la bande de Gaza, a maintenant déplacé près d'un million de personnes et intensifié massivement la famine sur l'ensemble du territoire.

Le Times of Israel a écrit :

L'administration Biden a semblé signaler son approbation initiale de l'opération lancée par Israël tôt mardi matin pour prendre le contrôle du côté palestinien du poste-frontière de Rafah avec l'Égypte.

Il a ajouté : « Les porte-parole de l'administration ont déclaré que les objectifs de l'opération étaient légitimes ».

En réponse aux accusations de la CPI contre Netanyahu, l'administration Biden a effectivement abandonné ses critiques symboliques antérieures du gouvernement israélien. Biden a déclaré mardi :

Il est clair qu'Israël veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la protection des civils. Contrairement aux allégations contre Israël faites par la Cour internationale de justice, ce qui se passe n'est pas un génocide.

La situation humanitaire à Gaza continue de se détériorer dans un contexte de famine généralisée imposée par le blocus israélien.

Lors d'un briefing au Conseil de sécurité des Nations unies mardi, Edem Wosornu, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, a qualifié la situation d' « enfer sur terre ».

Wosornu a déclaré :

Pour être franc, nous sommes à court de mots pour décrire ce qui se passe à Gaza. Nous l'avons décrit comme une catastrophe, un cauchemar, comme l'enfer sur terre. C'est tout cela et pire.

Elle a ajouté : « Et les conditions de vie continuent de se détériorer en raison des violents combats, en particulier à Jabalya et dans l'est de Rafah, ainsi que des bombardements israéliens aériens, terrestres et maritimes ».

Elle a noté que plus de 35 000 personnes ont été tuées et 79 000 autres blessées, dont 17 000 enfants non accompagnés ou séparés de leurs familles.

Elle a déclaré :

Depuis octobre 2023, 75 pour cent de la population de Gaza, soit 1,7 millions de personnes, a été déplacée de force à l'intérieur de Gaza, dont beaucoup jusqu'à quatre ou cinq fois, notamment en raison des multiples instructions d'évacuation r émises par Tsahal.

Dans un communiqué, le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU a déclaré qu'il manquait de nourriture dans le centre de Gaza. « Les opérations humanitaires à Gaza sont proches de l'effondrement », a déclaré la porte-parole du PAM, Abeer Etefa, ajoutant que si la nourriture n'est pas fournie « en quantités massives, des conditions proches de la famine se propageront », a-t-elle déclaré.

Mardi, les troupes israéliennes ont lancé des raids dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, attaquant un hôpital local et tuant un médecin, un enseignant et un collégien.

« Les forces d'infiltration ont soudainement attaqué la zone et ils tiraient sur tout ce qui bougeait dans la rue », a déclaré le chauffeur d'ambulance Hazim Masarwa à Al Jazeera. « Ils ciblaient tout ce qui bougeait. »

Dans un communiqué, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Palestine a déclaré :