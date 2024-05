Biden et le Congrès détruisent le droit international pour Israël (Mondoweiss)

Biden et le Congrès détruisent le droit international pour Israël

Article originel : Biden and Congress are destroying International Law for Israel

Mondoweiss, 24.05.24





Les menaces étatsuniennes actuelles de sanction de la CPI pourraient entraîner la mort du droit international. Le peu d’espoir que les gens avaient pour un système international juste disparaîtra.