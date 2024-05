Biden soutient la répression policière contre les manifestations non violentes anti-génocide (WSWS)

Sans citer un seul exemple, Biden a affirmé que les manifestations pacifiques de masse organisées à l’échelle nationale par des millions de personnes étaient violentes et antisémites.

Détruire des biens n’est pas une manifestation pacifique. Le vandalisme, l’intrusion, le bris de vitres, la fermeture de campus, l’annulation de cours et de remises de diplômes sont contraires à la loi. Rien de tout cela n’est une manifestation pacifique, menacer les gens, les intimider. Instiller la peur chez les gens n’est pas une manifestation pacifique. C'est contraire à la loi.



En fait, la violence qui a véritablement lieu est dirigée contre les manifestants.



Biden s’exprimait quelques heures seulement après qu’une force considérable de policiers de l’État de Californie (envoyée par le gouverneur démocrate Gavin Newsom) a débarqué sur le campus de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et arrêté ou dispersé les manifestants qui y campaient. Dans la nuit de mardi à mercredi, un groupe de voyous sionistes, armés de gourdins et de pétards, a attaqué le campement alors que la plupart des manifestants étaient endormis, tandis que la police regardait les bras croisés.

La police de New York a mené des attaques similaires, arrêtant près de 300 étudiants et sympathisants à l’université Columbia et au City College de New York. D’autres arrestations massives ont eu lieu à Dartmouth, à l’Université du Wisconsin, à l'Université Portland State (Oregon) et dans d’autres universités.

La référence de Biden à «l’annulation de cours et de graduations» est particulièrement hypocrite, étant donné que ce sont les administrateurs des universités qui ont annulé des cours et des remises de diplômes dans le cadre des efforts déployés pour réprimer et faire cesser les manifestations.

Tout en prétendant que cette répression policière est destinée à faire en sorte que les Juifs américains se sentent «en sécurité», elle a conduit à l’arrestation de centaines de Juifs, y compris la candidate à la présidence du Parti vert, Jill Stein.

Cette attaque contre les droits démocratiques est menée dans le cadre d’une alliance bipartisane entre le gouvernement Biden, les maires démocrates et les gouverneurs républicains.