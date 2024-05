Blinken prêt à travailler avec le Congrès sur des sanctions potentielles contre la CPI

Article originel : Blinken willing to work with Congress on potential sanctions against ICC

The Guardian, 22.05.24

Les républicains demandent l’aide du secrétaire d’État après que le procureur Karim Khan ait demandé un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien Netanyahou...

Lire la suite