Comment Pfizer va réaliser des essais cliniques sur des femmes africaines enceintes (L'Humanité)

Un lanceur d’alerte britannique a découvert que le groupe pharmaceutique s’apprête à lancer discrètement un essai clinique de l’Abrysvo sur des femmes enceintes du continent africain. Dans plusieurs cas, le vaccin administré aux futures mères a augmenté le risque de prématurité. De plus, les conditions d’un consentement éclairé des patientes ne semblent pas réunies.



« Comment justifier d’exposer des femmes enceintes et leur bébé à un risque aussi sérieux pour un bénéfice aussi incertain ? » Depuis trois ans qu’il suit l’offensive de l’industrie contre le virus respiratoire syncytial (VRS), principale cause de la bronchiolite chez les bébés, le Dr Peter Selley passe régulièrement de l’incrédulité à l’indignation. Le dernier avatar de cette offensive l’inquiète. Il s’agit d’un projet d’essai clinique d’un vaccin maternel de Pfizer, soutenu par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Fondation Bill et Melinda Gates, prévu pour la fin de cette année...



