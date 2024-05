Conflit israélo-palestinien. Vive altercation entre David Guiraud et Meyer Habib. L'un traité de "porc", l'autre de "pourriture" (Vidéo)

Après l'incident de cet après-midi à l'Assemblée nationale, il y a eu des altercations dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Le député LFI, David Guiraud, interviewé par des médias s'est vu interpellé par le député Meyer Habib (LR) s'en est suivi des échanges de haut vol :







... Alors qu’il répond à la presse avec Alma Dufour, David Guiraud est interpellé par Meyer Habib qui lui tape sur l’épaule en lançant plusieurs fois : « Comment vous leur donnez la parole ? » L’élu LFI du Nord se retourne et, reconnaissant le député LR des Français à l’étranger (dont Israël), lui rétorque : « Mais qu’est-ce que tu fais là ? Barre-toi d’ici, va-t’en ! » « A qui tu parles ? On n’a pas élevé les cochons ensemble », lance Meyer Habib. « Mais c’est toi le cochon ! T’es dans la boue du génocide, t’es en soutien du génocide », réplique David Guiraud. « C’est un scandale, vous faites honte à l’Assemblée nationale », s’égosille le député LR, proche de Benyamin Netanyahou. Essayant de reprendre son intervention, David Guiraud s’adresse alors aux caméras : « Ces gens n’en ont rien à faire de la bienséance, ils s’en moquent. Ce monsieur est un PORC [il insiste sur le mot, NDLR]. Il défend le génocide depuis le début, c’est un porc. […] Ce monsieur est un porc, il fait honte à la France. » Le regard noir, éloigné par les huissiers de l’Assemblée, Meyer Habib lance à l’insoumis avant de partir : « C’est un scandale, espère de POURRITURE [il insiste également sur le mot] ! »...



Source : L'Obs, 28.05.24 Vive altercation entre l’insoumis David Guiraud et Meyer Habib (LR) à l’Assemblée