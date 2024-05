David Cameron déclare que le Royaume-Uni n'interrompra pas les ventes d’armes à Israël (The Guardian)

David Cameron dit que le Royaume-Uni ne retiendra pas les ventes d’armes à Israël

Article originel : David Cameron says UK will not withhold arms sales to Israel

Par Patrick Wintour

The Guardian, 09.05.24

Le ministre des Affaires étrangères dit que la position des armes britanniques est différente de celle des États-Unis, mais le Royaume-Uni ne soutient pas l’invasion de Rafah sans plan de protection civile.

David Cameron a déclaré que le Royaume-Uni ne retiendra pas les ventes d’armes à Israël, affirmant que sa position n’est pas comparable à celle des États-Unis, qui ont interrompu la livraison d’une cargaison d’armes, car le Royaume-Uni n’est pas un grand fournisseur d’armes d’État à Israël.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que le Royaume-Uni ne soutenait pas une invasion à grande échelle de Rafah à moins de voir un plan qui protège les civils, une position que le Royaume-Uni a répétée le mois dernier...



