Des centaines de médecins palestiniens ont disparu en détention israélienne (The Intercept)

Les soignants volés de Gaza Article originel : Gaza's Stolen Healers Par Kavitha Chekuru The Intercept, 25.05.24

Des fournitures médicales éparpillées sur le sol d’un magasin à l’intérieur de l’hôpital médical de Nasser à Khan Younis, dans le sud de Gaza, le dimanche 21 avril 2024. Plus de 34000 Palestiniens sont morts, selon l’autorité sanitaire du Hamas. Photographe : Ahmad Salem/Bloomberg via Getty Images

Deux mois se sont écoulés depuis qu’Osaid Alser a eu des nouvelles de son cousin, Khaled Al Serr, chirurgien à l’hôpital Nasser de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.

Avant la fin de mars, ils avaient été en contact régulier — ou aussi régulier que l’infrastructure de communication déchiquetée le permettrait. Al Serr avait créé un groupe WhatsApp de télémédecine où lui et Osaid, un résident chirurgical aux États-Unis, ont recruté des médecins des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Europe pour donner des conseils à leurs collègues surchargés à Gaza.

« Il a signalé une blessure par balle chez une femme de 70 ans, a déclaré Osaid, d’Al Serr. C’était dans sa tête. Et vraiment, il n’y avait pas de neurochirurgiens à l’époque. »

« Il partageait ces cas et il demandait de l’aide », a poursuivi Osaid. « C’était comme : « Y a-t-il un neurochirurgien qui peut m’aider? Comment puis-je régler ce problème? »



Al Serr était un vaisseau naturel pour les connaissances médicales collectives du chat de groupe. « Il a toujours voulu aider, il a toujours aimé utiliser ses mains pour régler un problème et avoir un impact immédiat », selon Osaid.

En février, l’armée israélienne a envahi l’hôpital de Nasser. L’attaque a laissé l’hôpital vide, juste un des centres de soins de santé détruits dans un système médical dévasté par une charge de travail écrasante et un assaut militaire implacable par Israël.

Pourtant, Al Serr a maintenu un certain optimisme. Son dernier post sur Instagram a été téléchargé à la mi-mars, une courte vidéo montrant l’extérieur de l’hôpital de la veille, sous-titrée avec un message triomphant :

Enfin! Après plus d’un mois de coupures d’électricité à l’hôpital de Naser, notre personnel a pu réparer le générateur et acheminer l’électricité à l’hôpital de Nasser. Depuis deux semaines, nous essayons de nettoyer et de préparer les services de l’hôpital à rouvrir l’hôpital.

Six jours plus tard, le 24 mars, les forces israéliennes ont de nouveau pris d’assaut l’hôpital. Osaid avait demandé quelques jours plus tôt si Al Serr allait bien. Il n’y a jamais eu de réponse. C’était leur dernier échange.

Ses proches pensent que Khaled Al Serr, avec ce qui restait du personnel de l’hôpital, a été fait prisonnier par Israël....

