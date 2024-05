Des documents divulgués révèlent l'exploitation secrète des réfugiés palestiniens par les services secrets britanniques à des fins géopolitiques notamment en Syrie, en Palestine...(MintPress News)

Des documents divulgués révèlent l'exploitation secrète des réfugiés palestiniens par les services secrets britanniques

Par Kit Klarenberg

MintPress News, 19.05.24

Des fichiers divulgués obtenus par MintPress News détaillent l'intérêt intense porté aux Palestiniens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, par les agents des renseignements britanniques et les agents financés et dirigés par le ministère des Affaires étrangères pendant de nombreuses années. Collectivement, ces documents laissent peu de place au doute sur le fait que le gouvernement britannique a longtemps cherché à surveiller, infiltrer et manipuler secrètement les Palestiniens à des fins malveillantes tout en exploitant leurs souffrances pour servir les objectifs géopolitiques de Londres. Tout au long du conflit syrien par procuration, les services de renseignement britanniques ont mené de vastes programmes de guerre psychologique ciblant la population locale et les citoyens occidentaux. L’objectif était de déstabiliser le gouvernement de Bashar Assad et de convaincre le public national et étranger, y compris les gouvernements étrangers et les organismes internationaux, que l’Armée syrienne libre, soutenue par l’Occident, était une alternative modérée et légitime, et d’inonder les médias du monde entier de propagande pro-opposition. Une constellation corrompue d'entrepreneurs privés, composés d'anciens combattants britanniques et d'« anciens » espions, ont mené ces campagnes clandestines.

Innovative Communications & Strategies (InCoStrat) a été un participant particulièrement prolifique à cet effort. La société a été fondée par Paul Tilley, ancien responsable des communications du ministère britannique de la Défense pour l'Asie occidentale, et Emma Winberg, une officier de longue date du MI6 , qui a ensuite épousé James Lemesurier, fondateur des Casques blancs, aujourd'hui décédé. Les documents divulgués révèlent qu'en Syrie, elle était chargée de « la gestion et du développement » d'un « réseau local d'interlocuteurs, de dirigeants clés et de coordinateurs locaux » : [Ce réseau est] capable d'aider à développer des messages et à influencer par le bouche à oreille, dans des zones difficiles d'accès. Les connaissances acquises grâce à ces interactions généreront la compréhension contextuelle qui constitue la base de nos campagnes de communication, notre capacité à évaluer leurs effets et à fournir des rapports atmosphériques détaillés qui informent le Gouvernement britannique de l'évolution de la situation en Syrie. Winberg est décrit comme le « responsable britannique de l'engagement avec l'opposition armée syrienne à Istanbul » alors qu'il était « officier politico-militaire » du ministère des Affaires étrangères en Turquie à partir de 2013. Elle a cultivé « un large éventail de contacts dans le nord et l'est de la Syrie », ce qui signifie qu'elle était « digne de confiance et respectée par les dirigeants de l'opposition modérée ». Cela peut expliquer pourquoi InCoStrat a ouvertement « maintenu un bilan parfait en matière de sûreté et de sécurité pour son personnel » dans le pays, même si l'entreprise opérait secrètement dans « les zones sous le contrôle de l'Etat islamique ». Winberg a récolté tellement de renseignements cruciaux dans ce rôle que les idées qui en ont résulté ont représenté une « contribution essentielle » à la compréhension et à l’évaluation britannique, européenne et américaine des groupes armés en Syrie. Curieusement, elle a été transférée à Istanbul directement depuis le consulat britannique à Jérusalem, une base régionale d’opérations vitale pour le MI6 . Pendant son séjour, elle a fait état des « organisations extrémistes violentes » actives à Gaza, « y compris lors de l'opération Cloud Pillar » en novembre 2012 , pour laquelle elle a été « félicitée en interne ». Cloud Pillar a vu les forces d’occupation israéliennes massacrer près de 200 civils palestiniens après l’assassinat du commandant de haut rang du Hamas, Ahmed Jabari. Cela était conforme à la stratégie du MI6 visant à « dégrader les capacités » des « rejetteurs » de l’Autorité palestinienne pro-sioniste. La vision rapprochée de Winberg sur ces événements a fait d'elle une candidate incontournable pour superviser la contribution de Londres à la guerre par procuration du point de vue de ses employeurs du renseignement britannique. De plus, elle n’était pas la seule parmi les agents d’InCoStrat à surveiller secrètement la résistance palestinienne. Un employé de l'entreprise a géré un « programme de petites subventions de 25 millions de dollars pour soutenir directement la stabilisation communautaire, impliquer les jeunes et les acteurs modérés dans les territoires palestiniens » pour le compte du renseignement américain USAID, 2005-2007. Cela l'a placé en première ligne de la défaite embarrassante de l'entité sioniste. par le Hezbollah libanais à l'été 2006 et « l'incursion militaire » concomitante à Gaza. En cours de route, ils « ont rendu compte de la situation politique, économique et sécuritaire » localement, « y compris de nombreux reportages sur l'instabilité interne à Gaza ». Pendant ce temps, le CV d'un autre agent d'InCoStrat se vante d'avoir « voyagé et étudié en Israël et en Palestine, en se concentrant sur les mouvements politiques religieux », puis « d'avoir étudié les réfugiés palestiniens en Syrie avant le soulèvement ». Après cela, ils « ont travaillé et formé des militants syriens dans plusieurs organisations différentes ».





« Conditions améliorées » Il est extrêmement frappant que de nombreux agents d'InCoStrat soient passés directement d'une « étude » approfondie des réfugiés palestiniens et des groupes armés à une gestion déguisée de l'opposition syrienne « modérée ». Dans ce contexte, que devons-nous penser du fait que les services de renseignement britanniques sont, depuis de nombreuses années, très actifs dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban ? Environ 300 000 réfugiés palestiniens vivent au Liban, dont environ la moitié dans des camps administrés par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA). Les conditions de vie sont épouvantables, avec surpeuplement, pauvreté et chômage endémique. La discrimination envers les réfugiés palestiniens, tant au niveau public qu’au niveau de l’État, est monnaie courante. Cette situation s’est considérablement intensifiée en raison d’un nombre incalculable de personnes déplacées – parmi lesquelles de nombreux Palestiniens – affluant vers le Liban depuis la Syrie voisine à la suite de la guerre par procuration occidentale contre Damas qui dure depuis 11 ans. Un tel milieu produit inévitablement un large éventail de griefs parmi les réfugiés, qui peuvent être exploités de manière malveillante par les services de renseignement britanniques.

Des habitants assistent à une manifestation d'un mouvement de résistance palestinienne dans le camp de réfugiés palestiniens de Chatila, à Beyrouth, le 11 mai 2024. Hassan Ammar | AP[/caption] Depuis 2009, l'entrepreneur du ministère des Affaires étrangères ARK, fondé et dirigé par l'agent du MI6 Alistair Harris, opère dans les 12 camps de réfugiés palestiniens du Liban. Dans des fichiers divulgués, la société se vante de sa « compréhension granulaire » des dynamiques politiques, économiques, idéologiques, religieuses et quotidiennes internes des camps. Les nombreux « contacts locaux » de l'ARK ont « accès à tous les camps et rassemblements ». Cela signifie que les discussions au niveau communautaire et les activités de tous les résidents peuvent être influencées et espionnées, selon les besoins. Ces informations quotidiennes et réelles sont renforcées par « la surveillance quotidienne des groupes WhatsApp au niveau du quartier ». Pendant ce temps, l'engagement local avec une plateforme de médias sociaux créée par ARK, Nastopia , est étroitement surveillé. La page, gérée par une équipe de 24 « jeunes reporters » formés par l'ARK, vise à accroître la demande « d'engagement communautaire et d'amélioration des conditions » parmi les résidents du camp. Il promeut les projets secrètement financés par le ministère des Affaires étrangères dans les camps comme des « réussites » tout en servant « de forum de discussion en ligne et hors ligne sur les injustices sociales [et] d'espace virtuel pour parler de sujets considérés comme tabous dans les camps ». ARK a dirigé diverses initiatives communautaires ailleurs dans le domaine « hors ligne ». Il s'agit notamment de la réparation et de la restauration des rues et des cimetières, du recyclage, de la promotion des petites entreprises, de l'aide sociale aux résidents défavorisés et handicapés, de la gestion de crèches et de garderies et même du lancement d'un café local. Les fichiers divulgués décrivent cela comme « un lieu populaire où les jeunes peuvent se rassembler et promouvoir l'engagement civique dans leur communauté et une identité palestinienne partagée qui comble les différences entre factions ». '





Politique controversée Mis à part les éléments de surveillance et de manipulation insidieuses de ces projets, on pourrait raisonnablement affirmer qu’étant donné les environnements internes difficiles des camps de réfugiés palestiniens au Liban, tout effort visant à régénérer et à améliorer les conditions des résidents de tous âges et à créer un sentiment de communauté est un résultat net positif. Pourtant, le but ultime de ces projets est de créer une armée secrète d’activistes anti-gouvernementaux, qui peuvent être activés pour semer le trouble si et quand les services de renseignement britanniques le souhaitent. Bien entendu, les documents divulgués ne définissent pas cet objectif en ces termes. Un dossier fait référence à l'intérêt de mettre en avant les « réussites » dans les camps pour « renforcer la confiance du public dans sa propre capacité à contribuer au changement social ». En d’autres termes, encourager les réfugiés palestiniens à prendre les choses en main. Cette intention est exprimée de manière beaucoup plus catégorique dans une étude divulguée en mars 2019 menée par ARK. Le document identifie un segment de la population diversifiée de Beyrouth qui pourrait s'unir contre le gouvernement libanais et donc se mobiliser pour « provoquer un changement social positif » de sa propre initiative. Le groupe cible idéal était composé d'individus qui désavouaient la violence mais pas « d'autres formes de politique controversée » et pouvaient être « influencés » pour s'engager dans certains « comportements », tels que des manifestations, des campagnes de distribution de tracts et d'autres initiatives communautaires. L'analyse caractérise explicitement les réfugiés palestiniens comme une « partie importante » d'un tel effort. Par conséquent, l'ARK s'est engagé à promouvoir ouvertement et secrètement le message selon lequel « le changement est possible et les citoyens ordinaires ont un rôle à jouer dans la réalisation du changement » à travers des campagnes de propagande et des initiatives de la société civile. Celles-ci « mettraient en évidence les domaines dans lesquels des changements ont été réalisés ou ceux dans lesquels les menaces à la stabilité du Liban ont été contrées ». En retour, la population libanaise dans son ensemble serait bien informée sur la façon dont les « obstacles » à la réforme peuvent être surmontés grâce à une action populaire directe. Sept mois après que l'ARK a produit cette étude, des manifestations à grande échelle ont envahi les rues de Beyrouth. Les médias occidentaux ont immédiatement parlé de « révolution » dans le pays. Peu de médias ont reconnu que les troubles avaient commencé en juillet de la même année, lorsque des milliers de réfugiés habitant plusieurs camps ont commencé des manifestations de masse , exigeant des réformes des lois locales sur le travail qui leur interdisaient l'accès à de nombreuses professions. Par coïncidence, dans un document divulgué, ARK se vante de la façon dont l'entreprise « est fière » de garantir que les réfugiés recrutés dans ses programmes illicites reçoivent « des congés annuels, des congés de maladie et une assurance maladie », bien que cela ne soit pas « légalement nécessaire » en raison de la législation locale. "discriminer les Palestiniens".



« La future Syrie de transition » Le Liban était un noyau organisateur essentiel pour l’opposition syrienne, que l’ARK dirigeait et dans lequel il s’intégrait avant le début de la « révolution ». Un document circulant parmi les éléments anti-Assad à Beyrouth en mai 2011, secrètement intercepté par les services de sécurité syriens, dressait un schéma des événements du soulèvement jusqu’à présent et précisait ce qui se passerait ensuite à Damas. L'opposition a proposé d'organiser des manifestations de masse dans toutes les grandes villes syriennes afin que les forces de sécurité « perdent le contrôle de toutes les régions », soient « prises au dépourvu » et soient « épuisées et distraites ». Ceci, ajouté au fait que « des officiers et des soldats honnêtes » rejoignent « les rangs de la révolution », rendrait le « renversement du régime » simple. Toute répression de ces manifestations était censée précipiter une « frappe militaire » occidentale, à la manière de la Libye. L’opposition prévoit que les principaux organes d’information joueront un rôle important : Tout le monde doit être sûr qu'avec la poursuite des manifestations aujourd'hui, les chaînes médiatiques n'auront d'autre choix que de couvrir les événements… Al Jazeera sera en retard pour des raisons d'intérêts mutuels. Mais nous avons Al Arabiya et les chaînes médiatiques occidentales qui se manifesteront, et nous verrons tous le changement de ton dans la couverture des événements et les manifestations seront diffusées sur toutes les chaînes et bénéficieront d'une large couverture. Le gouvernement Assad n’a pas choisi de rendre public ce dossier explosif pour des raisons peu claires. Il n’a été rendu public – et traduit en anglais – que grâce aux travaux de la Commission pour la justice internationale et la responsabilité (CIJA). L'organisation a été séparée de l'ARK en mai 2011 pour poursuivre les responsables syriens pour crimes de guerre. Son premier acte a été de former secrètement des militants de l’opposition « aux principes fondamentaux du droit international pénal et humanitaire » au service d’un « processus de justice intérieure dans une future Syrie de transition ». Alors que la crise fomentée par l'étranger dégénérait en une guerre par procuration totale, la CIJA a commencé à employer des groupes extrémistes pour faire sortir clandestinement des documents sensibles des bâtiments gouvernementaux abandonnés dans les zones occupées par l'opposition en Syrie, payant ainsi à ces factions – notamment le Front al-Nosra et l'EI – des sommes considérables. sommes pour leurs services. Tout en générant une énorme couverture médiatique flatteuse, la Commission n’a condamné que deux responsables syriens pour crimes de guerre, et seulement après que les deux hommes ont volontairement fait défection et fait de nombreuses déclarations incriminantes à leurs responsables occidentaux.