Des milliers de personnes croient que les vaccins contre la COVID-19 leur ont fait du mal. Est-ce que quelqu’un les écoute ? (New York Times)

Des milliers de personnes croient que les vaccins contre la COVID-19 leur ont fait du mal. Est-ce que quelqu’un les écoute ? Article originel : Thousands Believe Covid Vaccines Harmed Them. Is Anyone Listening? New York Times, 03.05.24

Quelques minutes après avoir reçu le vaccin contre la Covid-19 de Johnson & Johnson, Michelle Zimmerman a ressenti une douleur qui se propageait de son bras gauche jusqu’à son oreille et jusqu’à ses doigts. En quelques jours, elle était insupportablement sensible à la lumière et luttait pour se souvenir de faits simples.

Elle avait 37 ans, elle avait un doctorat en neurosciences. Jusque-là, elle pouvait faire du vélo sur 20 milles, donner un cours de danse et donner une conférence sur l’intelligence artificielle, le tout dans la même journée. Maintenant, plus de trois ans plus tard, elle vit avec ses parents. Finalement diagnostiquée avec des dommages au cerveau, elle ne peut pas travailler, conduire ou même rester debout pendant de longues périodes.

« Quand je pense à la dévastation que cela a fait à ma vie et à tout ce que j’ai perdu, j’ai parfois du mal à comprendre », a déclaré le Dr Zimmerman, qui croit que sa blessure est due à un lot de vaccins contaminés.

Les vaccins contre la Covid, un triomphe de la science et de la santé publique, auraient permis de prévenir des millions d’hospitalisations et de décès. Pourtant, même les meilleurs vaccins produisent des effets secondaires rares mais graves. Et les vaccins Covid ont été administrés à plus de 270 millions de personnes aux États-Unis, dans près de 677 millions de doses.

Le récit de la Dre. Zimmerman est parmi les plus déchirants, mais des milliers d’Etatsuniens pensent avoir subi de graves effets secondaires à la suite de la vaccination Covid. En date d’avril, un peu plus de 13 000 demandes d’indemnisation ont été déposées auprès du gouvernement fédéral, mais en vain. Seulement 19 % ont été examinés. Seulement 47 d’entre eux ont été jugés admissibles à une indemnisation, et seulement 12 ont été payés, à une moyenne d’environ 3600 $ d'indemnisation.



Certains scientifiques craignent que les patients atteints de blessures réelles se voient refuser de l’aide et croient qu’il faut faire plus pour clarifier les risques possibles...



Lire la suite