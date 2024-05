Des responsables israéliens arrêtent le direct d'Associated Press à Gaza, citant une nouvelle loi sur les médias (Vidéo)

Des responsables israéliens ont saisi une caméra et du matériel de diffusion appartenant à The Associated Press dans le sud d’Israël, accusant l’organisation de violation d’une nouvelle loi sur les médias en fournissant des images à Al Jazeera. La chaîne satellite qatarie fait partie des milliers de clients qui reçoivent des flux vidéo en direct de l’AP et d’autres organisations de presse.