Des survivants du 7 octobre poursuivent des manifestants des campus et disent que ces étudiants sont « la division de propagande du Hamas » (The Intercept)

Des survivants du 7 octobre poursuivent des manifestants des campus et disent que ces étudiants sont « la division de propagande du Hamas »

Article originel : October 7 Survivors Sue Campus Protesters, Say Students Are “Hamas’s Propaganda Division”

Par Akela Lacy

The Intercept, 10.05.24

Une protestation contre l’interdiction des chapitres SJP et JVP à l’Université de Columbia le 20 nov. 2023, à New York. Photo : Michael M. Santiago/Getty Images

Quatre procès alléguant des liens avec le Hamas contre Students for Justice en Palestine, l’Associated Press, l’UNRWA et un échange de crypto-monnaie partagent plusieurs des mêmes plaignants.

La semaine dernière, des survivants des attentats du 7 octobre ont intenté une poursuite devant la Cour fédérale des États-Unis, alléguant des liens entre le Hamas et les groupes étudiants pro-palestiniens à la tête de manifestations nationales contre la guerre d’Israël contre Gaza. Les survivants prétendent que les groupes d’étudiants sont responsables des dommages pécuniaires en raison des liens présumés avec le terrorisme. « Quand quelqu’un vous dit qu’il aide et encourage des terroristes, croyez-le. » C’est la première ligne de la plainte déposée mercredi contre les groupes de défense palestiniens American Muslims for Palestine et National Students for Justice en Palestine, le groupe de coordination soutenant les organisateurs étudiants pour la Palestine, qui soutient plus de 350 groupes de solidarité palestiniens, dont plus de 200 organisations de campus à travers le pays. Le procès fait partie d’une répression nationale contre l’activisme pro-palestinien, en particulier sur les campus. Elle a été déposée un jour après que la police de New York a déployé des forces militarisées pour retirer les étudiants des campements du campus qui protestaient contre la guerre contre Gaza et en a arrêté des centaines. Une partie ou la totalité des neuf plaignants dans la poursuite sont impliqués dans une série d’autres poursuites civiles liées aux attaques du 7 octobre. Parmi les accusés qu’ils ont poursuivis en justice, il y a de grandes organisations médiatiques et des agences des Nations Unies. Les survivants de l’attaque du 7 octobre ont allégué que les musulmans étatsuniens pour la Palestine « servent de division de propagande du Hamas aux États-Unis ». « Par le biais de la NSJP, AMP utilise la propagande pour intimider, convaincre et recruter des étudiants peu informés, malavisés et impressionnables pour servir de fantassins pour le Hamas sur le campus et au-delà », ont écrit des survivants du 7 octobre dans leur poursuite.

Les poursuites reposent sur des lois antiterroristes qui ont permis d’intenter des poursuites civiles pour des actes de terrorisme international, y compris des dispositions concernant l’interdiction du soutien matériel au terrorisme qui ont longtemps fait l’objet de controverses. Au moment de leur adoption, les membres du Congrès qui ont poussé les lois antiterroristes les ont directement liés à la répression des activités pro-palestiniennes, selon un récent livre blanc du Centre pour les droits constitutionnels et juridiques palestiniens.

« Pendant des années, le CCR et d’autres ont mis en garde contre l’utilisation abusive des lois de « soutien matériel » pour réduire l’espace réservé aux droits palestiniens », a déclaré Diala Shamas, avocate au Centre pour les droits constitutionnels. Le groupe représentait une autre organisation de défense des droits des Palestiniens dans ce que Shamas a dit être « un litige de plusieurs années sans fondement » intenté par le Fonds national juif, un groupe qui finance les colonies israéliennes. « La disposition de la loi sur les dommages civils signifie que les acteurs privés, y compris ceux qui ont des ressources apparemment infinies, peuvent vous enliser dans des litiges coûteux et distrayants », a déclaré M. Shamas. « Cela signifie que les Palestiniens et ceux qui soutiennent leurs droits deviennent « à haut risque » — et ceux sur qui ils comptent — les organismes de bienfaisance, les bailleurs de fonds, les banques ou les sociétés de médias sociaux — sont refroidis à l’idée d’un engagement supplémentaire. L’objectif est d’isoler les Palestiniens. »

Quatre procès menés par des survivants Les neuf plaignants comprennent six survivants des attaques du 7 octobre par le Hamas. Cinq personnes ont assisté au festival de musique Supernova, et une autre a été attaquée à Zikim Beach, où 19 civils ont été tués alors que les militants du Hamas tentaient d’envahir les avant-postes militaires à proximité. Deux autres plaignants qui n’étaient pas à la maison le 7 octobre avaient des maisons au kibboutz Holit, le site d’attaques supplémentaires du Hamas. Le frère d’un autre demandeur a été tué au festival. (Les avocats des demandeurs, AMP et SJP n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.) La poursuite pour SAP est la quatrième poursuite fédérale déposée cette année par des membres du groupe. Le mois dernier, huit des mêmes plaignants ont poursuivi l’échange de crypto-monnaie Binance, affirmant qu’il a apporté un soutien matériel au Hamas en permettant au groupe militant de collecter des fonds sur la plateforme. En novembre, le département du Trésor a déclaré que le Hamas et « divers acteurs illicites » avaient utilisé Binance pour acheminer de l’argent à leurs groupes. Les avocats de Binance ont demandé une prolongation pour répondre à la plainte et ont jusqu’en août pour le faire. En avril, l’ancien directeur général de la société a été condamné à quatre mois de prison après avoir plaidé coupable à des infractions de blanchiment d’argent.

Cinq des plaignants dans le procès contre les Musulmans étatsuniens pour la Palestine ont également poursuivi l’agence de presse The Associated Press en février. Les plaignants ont allégué que l’AP avait utilisé des photos d’associés connus du Hamas qui avaient été associés aux terroristes du Hamas lors des attaques du 7 octobre. Les avocats de l’AP ont proposé de rejeter la plainte pour défaut de présentation d’une demande et ont demandé de surseoir à l’interrogatoire préalable en attendant l’arbitrage de la requête en rejet. En mars, le même groupe de neuf personnes et un autre survivant du 7 octobre ont poursuivi le comité étatsunien de l’Agence de secours et de travaux des Nations Unies, ou UNWRA, la plus grande organisation humanitaire opérant à Gaza. La poursuite contre l’UNRWA prétend que le groupe a « financé et aidé » le Hamas, une allégation fréquente des responsables israéliens qui n’a pas été corroboré, selon un examen indépendant publié en avril. Les avocats de l’UNRWA ont obtenu une prolongation et ont jusqu’au 28 mai pour répondre à la plainte. À la suite des allégations des responsables israéliens, les principaux donateurs ont d’abord réduit le financement de l’UNRWA, mais ont par la suite renversé les décisions — sauf pour les États-Unis, le plus grand donateur du groupe, où le Congrès a bloqué le financement dans le cadre du train de mesures budgétaires approuvé ce printemps... Lire la suite