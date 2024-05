Deux soldats égyptiens martyrisés dans des affrontements avec des Israéliens : Rapports

Article originel : Two Egyptian soldiers martyred in clashes with Israelis: Reports

Al Mayadeen, 30.05.24



Un affrontement transfrontalier à la frontière égypto-palestinienne entre des soldats égyptiens et israéliens a martyrisé deux soldats égyptiens au poste frontière de Rafah...

