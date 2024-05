Est de la RDC. Combats entre l’armée et le M23 qui déclare avoir pris la ville de Rubaya (RFI/AFP/Le Monde)

RDC : des affrontements entre le M23 et l'armée congolaise dans l'est du pays

RFI, 06.05.24

En RDC, la violence ne retombe pas dans le Nord-Kivu. Après une série de bombardements qui a touché des déplacés à Goma, les combats se sont poursuivis entre les forces gouvernementales congolaises et le M23 soutenu pour le Rwanda. Des affrontements signalés ce week-end dans le territoire de Masisi qui de nouveau provoqué des mouvements de populations...Lire la suite