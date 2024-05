Exclusif : le Yémen se prépare à une campagne aérienne et terrestre massive menée par les États-Unis (MintPress News)

Exclusif : le Yémen se prépare à une campagne aérienne et terrestre massive menée par les États-Unis

Par Ahmed Abdulkareem*

MintPress News, 03.05.24

Des Yéménites assistent à un rassemblement massif contre les frappes aériennes menées par les États-Unis sur le Yémen et l'offensive israélienne dans la bande de Gaza à Sanaa, au Yémen, le 1er mars 2024. Osamah Abdulrahman | AP

Le 29 avril, la base aérienne d'Aviano en Italie a déclaré le déploiement d'avions F-16 Fighting Falcon de son 510e Escadron de chasse expéditionnaire au Moyen-Orient. Comme indiqué sur le site Internet de la base aérienne d'Aviano, ces F-16 devraient entreprendre une série de missions, notamment la protection des navires civils dans la mer Rouge et le golfe Persique dans le cadre de l'opération Prosperity Guardian, ainsi que d'autres tâches cruciales de protection et de dissuasion des forces. Le gouvernement d'Aden soutenu par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a révélé à MintPress News que les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient intensifié leur dialogue avec le ministère de la Défense de l'administration d'Aden. Cette poussée fait suite aux récentes activités yéménites dans la mer Rouge, le golfe d’Aden et l’océan Indien. Des initiés militaires et politiques de Sanaa ont informé MintPress News de l'exercice militaire organisé le 24 avril. L'événement, surnommé « Desert Flag 9 », a vu la participation de l'Arabie saoudite, d'Israël et d'autres pays arabes à la base d'Al Dhafra aux Émirats. Cette manœuvre ferait partie des préparatifs de l’annonce d’une nouvelle coalition militaire, apparemment destinée à sauvegarder la liberté internationale de navigation dans la mer Rouge, le golfe d’Aden et l’océan Indien. Au début de l'exercice, le général Charles Keough, président de l'état-major interarmées américain, a salué la collaboration entre les alliés pour contrer les menaces iraniennes perçues. De nombreux responsables à Sanaa et parmi Ansar Allah ont émis des avertissements publics concernant de prétendus plans orchestrés par les États-Unis et la Grande-Bretagne, avec le soutien de certains pays arabes. Le Conseil politique suprême, la plus haute instance dirigeante de la région du nord, a mis en garde contre toute escalade hostile des États-Unis au Yémen. Il affirme que les préparatifs suspects en cours visant à dissuader le Yémen de soutenir Gaza s’avéreront vains. Soulignant que les conséquences d'une telle escalade s'étendront au-delà des frontières du Yémen, le Conseil a exhorté l'Arabie saoudite à donner la priorité à ses intérêts nationaux plutôt qu'à ceux des États-Unis. Il semble évident que les efforts saoudiens et émiratis vont au-delà de la simple contestation du blocus naval imposé par Ansar Allah à Israël, actuellement engagé dans ce que de nombreux experts juridiques ont qualifié de génocide à Gaza. Des indications suggèrent plutôt que ces pays riches en pétrole pourraient être sur le point de participer activement à une intervention militaire anticipée des États-Unis et du Royaume-Uni. Leur but? Démanteler le blocus imposé à Israël par les forces yéménites et réprimer les attaques d'Ansar Allah contre les navires israéliens – actions prétendument destinées à mettre fin au génocide en cours et à alléger le siège des civils dans l'enclave assiégée. En abordant la situation à la frontière yéméno-saoudienne, Muhammad Ali Al-Houthi, membre du Conseil politique suprême, a soulevé des questions poignantes : « Pourquoi l'Arabie saoudite cible-t-elle délibérément les civils à la frontière yéménite avec les canons de César français ? pour que l'armée saoudienne positionne ces canons près des frontières du royaume du nord pour aider la population de Gaza ?" Il a mis en garde contre les actions imprudentes, déclarant : « Ne jouez pas avec le feu. Nous possédons un arsenal stratégique bien au-delà de ce que vous prévoyez. » Hussein Al-Ezzi, vice-ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa, a lancé un avertissement sévère : Nous sommes bien conscients des intentions hostiles de Washington. Désormais, nous tenons Washington responsable de toutes les conséquences désastreuses résultant de ses actions irresponsables contre le Yémen. Elle pourrait bientôt se retrouver dépourvue de refuge dans la région, ses intérêts devenant une cible commune pour tous ceux qui valorisent la liberté. »

Cherchant à s’impliquer à nouveau dans le conflit au Yémen et à forger des liens plus étroits avec Israël, les États-Unis ont promis leur soutien à l’Arabie saoudite. Cela comprend l’aide au programme nucléaire saoudien et la désignation de l’Arabie saoudite comme un allié majeur non membre de l’OTAN. Des pourparlers sont en cours pour consolider un pacte de défense commun et renforcer la coopération en matière de sécurité, comme l' ont rapporté les médias saoudiens.

Agressions imminentes contre des actifs critiques Le péril ne réside pas seulement dans l’escalade du conflit, mais aussi dans le fait que les pays voisins soient impliqués dans des opérations échappant à leur contrôle. Cela risque de déclencher un autre conflit tragique, affectant non seulement le Yémen déchiré par la guerre, mais également les pays voisins comme l’Arabie saoudite. Des sources de MintPress ont confirmé que, dans le cas d'une invasion terrestre du Yémen menée par les États-Unis, les assauts planifiés par Ansar Allah cibleraient non seulement les intérêts et les bases américaines au sein des pays concernés, mais également les installations et actifs critiques appartenant à ces pays participants, tels que installations pétrolières. Ansar Allah a émis une menace sérieuse de lancer une attaque agressive à grande échelle visant des installations cruciales, notamment des installations pétrolières, en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis. Cet avertissement inquiétant fait écho à des attaques antérieures, telles que les frappes dévastatrices contre les installations pétrolières d'Abqaiq en septembre 2019, qui ont entraîné une perturbation significative de la moitié de la production pétrolière de l'Arabie saoudite. Ali al-Quhom, membre du Conseil politique d'Ansar Allah, a écrit sur X : « La scène a changé, et avec elle, les règles d'engagement ont changé. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis doivent en prendre conscience, et sept ans suffisent pour en tirer la leçon. Le Yémen est devenu plus fort grâce à l’augmentation des capacités militaires à tous les niveaux. L’escalade s’accompagnera d’une escalade, et il s’agit d’une règle fixe et indissociable qui ne changera jamais. Comme vous avez perdu auparavant, vous perdrez maintenant, mais cette fois, votre perte sera plus grande qu’avant. Il ajouta: Il ne devrait y avoir aucune soumission ou capitulation de la part des pays voisins face à la pression et à la volonté américaine, britannique et israélienne, ce qui indique que tout mouvement américain depuis les territoires des pays voisins entraînera de fortes réponses yéménites, ces pays seront la cible des opérations yéménites. , Nous avons une banque cible qui comprend des objectifs stratégiques et vitaux en profondeur et dans des domaines d’importance économique. Représailles imminentes Les tensions croissantes au Yémen et dans la région dans son ensemble coïncident avec le retrait d’un porte-avions américain de la mer Rouge. Les analystes yéménites suggèrent que cette décision signifie non seulement la persistance des opérations yéménites ciblant la navigation maritime liée au régime israélien, mais suggère également une évolution vers des opérations basées au sol pour un assaut plus étendu sur le territoire yéménite. Des sources yéménites indiquent que le départ de l'USS Dwight D. Eisenhower et de l'USS Gravely de la mer Rouge fait partie des préparatifs de l'assaut à venir. Le général Shamsan, chef du comité des porte-parole militaires de l'armée yéménite, a informé MintPress que parallèlement au retrait du porte-avions américain, un escadron d'avions était arrivé dans les bases saoudiennes. Cette évolution s’aligne sur les manœuvres diplomatiques et politiques. Les Américains semblent obligés de se tourner vers des attaques depuis des bases terrestres pour atténuer les lourdes pertes potentielles dues à des frappes de représailles contre les porte-avions et les destroyers américains en mer. Si certains Yéménites perçoivent le retrait du porte-avions américain de la mer Rouge comme un triomphe, de nombreux responsables politiques, militaires et analystes interrogés par MintPress considèrent la démarche de Washington avec une profonde suspicion, la replaçant dans le contexte des préparatifs opérationnels en cours, comme le souligne Général de brigade Shamsan. Vendredi dernier, la marine américaine a déclaré que les USS Dwight D. Eisenhower et USS Gravely avaient quitté la mer Rouge après près de quatre mois de présence. Malgré leur déploiement, le groupement tactique américain n’a pas pu empêcher les opérations yéménites ciblant la navigation maritime associée au régime israélien, car ces opérations se sont poursuivies. En outre, il est possible, comme l'indique une source yéménite liée à la coordination entre les forces de résistance yéménites et irakiennes, que certains groupes au sein de l'Axe de la Résistance, notamment la résistance irakienne, se lancent dans des frappes de représailles contre des cibles américaines et saoudiennes clés dans la région. . Cette perspective laisse présager un conflit potentiel non seulement dans la mer Rouge mais également dans le détroit d’Ormuz et dans le golfe Persique, représentant une véritable menace pour les intérêts américains. Toutefois, une telle escalade pourrait potentiellement être évitée ou retardée, notamment compte tenu du front russe et des prochaines élections présidentielles américaines.