Gaza: Netanyahu assure qu'environ la moitié des morts sont des combattants du Hamas. Pas de "génocide" à Gaza selon la Maison Blanche (AFP)

Piers Morgan pressures Israeli spokesperson on civilian deaths in Gaza/ Piers Morgan fait pression sur un porte-parole israélien à propos de la mort de civils à Gaza. "Vous n’avez littéralement aucune idée du nombre de civils que vous avez tués." Piers Morgan, dans son émission Uncensored mardi, a fait pression sur le porte-parole israélien Avi Hyman sur le nombre de civils tués par Israël à Gaza.

"You've NO IDEA How Many You've Killed?" Piers Morgan vs Avi Hyman