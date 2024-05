Génocide à Gaza : 5% de la population de Gaza tuée ou blessée en date du 12 avril selon le PNUD (Al Mayadeen)

Génocide à Gaza : 5% de la population de Gaza tuée ou blessée en date du 12 avril

Article originel : Gaza genocide: 5% of Gaza population killed or injured as of April 12

Al Mayadeen, 2.05.24





Le rapport du PNUD sur la situation socioéconomique de Gaza met en évidence les pertes humaines graves et la dévastation économique, avec au moins 5% de la population devenue victime.



Un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement sur la situation socioéconomique dans la bande de Gaza a montré qu’en raison de la guerre génocidaire israélienne en cours, au moins 5% de la population avait été tuée ou blessée à la mi-avril.



"Au 12 avril 2024, au moins 5 pour cent de la population de Gaza avait été tuée, gravement blessée ou blessée", note le rapport.



En outre, il a été souligné que "selon le Bureau palestinien des statistiques, l’économie palestinienne a perdu environ 8,7% de son produit intérieur brut (PIB) réel en 2023 et devrait perdre 25,8% en 2024."



En outre, il a été souligné qu’environ 7000 personnes sont toujours portées disparues à Gaza...

