Guerre en Ukraine : des chars français, allemands et étatsuniens… À Moscou, Poutine expose les tanks capturés depuis le début de l’invasion [Photos, vidéo]

Russia shows off Western military hardware captured in war in Ukraine | BBC News/ La Russie montre du matériel militaire occidental capturé dans la guerre en Ukraine | BBC News. La Russie présente les armes occidentales capturées en Ukraine pour coïncider avec les célébrations du jour de la Victoire, commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’exposition d’un mois dans la capitale, Moscou, présente des véhicules de 12 pays différents et des équipements de l’OTAN. La Russie a déclaré que c’est une démonstration de leur pouvoir et de leur succès en Ukraine.