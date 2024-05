Guerre en Ukraine : des combattants français dans la Légion internationale (France 2)

Guerre en Ukraine : des combattants français dans la Légion internationale

Jt France 2 20h, 28.05.24

...Des Français se sont engagés dans la Légion internationale pour soutenir les forces ukrainiennes sur le front face à l’armée russe. Un engagement effectué via une inscription sur Internet. Les dernières recrues de la Légion internationale sont quatre Français, une Américaine, un Allemand et un Autrichien. Débarqués en Ukraine il y a deux mois, ils s'entraînent pour aller bientôt combattre les forces russes. "Comme tout le monde, on est venu chercher un peu d'adrénaline et pour défendre les gens du pays qui sont subissent des injustices", explique l’une des recrues. Ce ne sont pas des mercenaires. Ils seront intégrés à l'armée ukrainienne. Ils pourront mener des actions d’assaut et de reconnaissance en petit groupe mais toujours sous commande...Lire la suite