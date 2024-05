Il n’est pas « radical » de s’opposer à un génocide (Bracing Views)

Les apologistes du gouvernement israélien et de ses politiques génocidaires nous mettent maintenant en garde contre les étudiants universitaires et collégiaux « radicalisés ». Apparemment, c’est « radical » de protester contre un génocide, la famine et les bombardements incessants. Au contraire, ce serait « normal » d'appuyer les meurtres de masse, la destruction totale et la généralisation de la amine. Nous sommes dans un monde qui marche sur la tête... Usuellement, il est seulement considéré comme « radical » de s’opposer au génocide si vous vivez dans un État totalitaire qui poursuit ce génocide ou qui aide d’autres personnes à le poursuivre. Quiconque a une conscience professionnelle et un soupçon d’humanité penserait qu ’il est normal et sain d’esprit de s’opposer à un meurtre de masse et de protester à son encontre.

En 2013, j’ai préparé une liste de 13 films sur l’Holocauste et le génocide pour un cours que j’ai donné à l’université. Dans ce cours, j’ai utilisé des films et des documentaires bien connus comme « Schindler’s List », « The Sorrow and the Pity » et « Night and Fog ». La liste ci-dessous était ma tentative de développer cela et de diriger mes étudiants vers des films et des documentaires qu’ils n’ont peut-être pas vus.



Voici l’article original que j’ai publié en 2013 :

Treize films sur l’Holocauste

J’ai vu beaucoup de films et de documentaires sur l’Holocauste ou sur des thèmes liés à l’Holocauste et au totalitarisme. Parmi les films que j’ai vus, ce sont les treize qui sont restés avec moi. Veuillez noter que ces films ont des thèmes pour adultes; ils peuvent ne pas convenir aux enfants ou aux adolescents.





1. American History X (1998) : Film saisissant sur les néonazis et le pouvoir de la haine. Scènes violentes pour un public mature seulement.

2. Anne Frank : The Whole Story (2001) : Excellente dramatisation de la vie d’Anne Frank, y compris la fin tragique à Bergen-Belsen.

3. For My Father (2008) ("Pour mon père") : Un film sur les Palestiniens, les Israéliens et les kamikazes, mais aussi un film sur les difficultés de faire face et de surmonter les préjugés.

4. Hôtel Rwanda (2004) : Le génocide au Rwanda, et comment un homme courageux a fait une différence.

5. Jugement at Nuremberg (1961) : Puissante inculpation des criminels de guerre nazis après la Seconde Guerre mondiale.

6. Katyn (2007) : Un rappel que les nazis n’étaient pas les seuls meurtriers de masse de la Seconde Guerre mondiale.

7. The Last Days (1998) : Documentaire incroyablement émouvant qui explore le sort des juifs hongrois. Fortement recommandé.

8. Life Is Beautiful (1997) ("La vie est belle"): Il est difficile de croire qu’une comédie pourrait être faite sur l’Holocauste. Mais je pense que ce film fonctionne précisément parce que le personnage principal est si ingénieux et plein de vie.

9. The Lives of Others (2006) ("La vie des autres") : Film étonnant sur la vie sous un régime totalitaire (Allemagne de l’Est). Un « must see » pour comprendre comment les gens peuvent être contrôlés, intimidés et forcés, mais aussi comment certains trouvent des moyens de résister.

10. Lore (2012) : Film sur un adolescent allemand qui doit survivre dans le chaos de 1945 alors que le Troisième Reich s’effondre. Diverses petites scènes montrent l’emprise qu’Hitler avait sur le peuple allemand et la réticence de nombreux Allemands à croire que l’Holocauste s’était produit et qu’Hitler l’avait ordonné.

11. Sarah's Key (2010) : Film déchirant sur la rafle des juifs en France, qui nous rappelle que les nazis avaient beaucoup d’aides et de collaborateurs.

12. Sophie Scholl: The Final Days (2005) ("Sophie Scholl : Les derniers jours") : Film inspirant sur Hans et Sophie Scholl et le mouvement de la rose blanche en Allemagne nazie. Les Scholl étaient des étudiants qui ont pris une position courageuse contre les nazis. Exécutés comme traîtres en 1943, ils sont maintenant célébrés comme des héros en Allemagne.

13. The Wave (2008) : Film captivant sur l’attrait du fascisme et le principe du Führer (leader). Fortement recommandé, surtout si vous voulez savoir comment Hitler a réussi à rassembler tant de jeunes.