Ilan Pappe interrogé par le FBI à l’aéroport de Detroit (Middle East Monitor)

Ilan Pappe interrogé par le FBI à l’aéroport de Detroit

Article originel : US: Ilan Pappe interrogated by FBI at Detroit Airport

Middle East Monitor, 17.05.24

Pappe considère ces actions comme un signe de désespoir de la part des États-Unis et des pays européens sous influence pro-israélienne, reflétant la réputation déclinante d’Israël

L’éminent historien israélien Ilan Pappe, connu pour ses opinions fortement antisionistes, a révélé qu’il a été soumis à un interrogatoire de deux heures par le FBI à son arrivée à l’aéroport de Detroit lundi. Pendant l’épreuve, les agents de sécurité étatsuniens ont enregistré tout ce qu'il y avait sur son téléphone. Le professeur de 70 ans, qui a longtemps critiqué Israël dans ses discours et ses livres, a été sur les médias sociaux pour partager son expérience. Dans sa déclaration, Pappe a décrit l’interrogatoire comme « hors de ce monde », les deux agents du FBI lui demandant s’il soutenait le Hamas et s’il considérait les actions d’Israël à Gaza comme génocidaires. « Ils m’ont demandé ce que je crois être la solution au « conflit » (sérieusement, c’est ce qu’ils ont demandé!), » a écrit Pappe, exprimant son incrédulité face à la nature des questions. Le professeur a déclaré qu’il avait été interrogé sur ses liens personnels, avec les agents étatsuniens qui s’enquéraient de ses amis arabes et musulmans aux , de la durée de leurs relations et de la nature de leurs interactions. Pappe a répondu en dirigeant les agents vers ses œuvres publiées dans certains cas, tout en fournissant de brèves réponses « oui » ou « non » dans d’autres, évoquant l’épuisement après un vol de huit heures. Il a également mentionné que les agents du FBI se sont engagés dans une longue conversation téléphonique avec un parti non identifié, qu’il a spéculé pourrait avoir été un fonctionnaire israélien. Après la conversation, les agents ont copié le contenu de son téléphone avant de lui permettre d’entrer dans le pays.





Malgré la nature troublante de l’interrogatoire, Pappe estime que de telles actions menées par les États-Unis et les pays européens, sous la pression des lobbies pro-israéliens ou d’Israël lui-même, sont révélatrices de leur « panique et de leur désespoir ». Il estime que ces réactions sont une réponse à la réputation de plus en plus ternie d’Israël, qui, selon lui, conduira bientôt le pays à devenir un « État paria ». L’expérience du Prof. Pappe intervient après des incidents récents où des universitaires palestiniens, dont le recteur de l’Université de Glasgow, Ghassan Abu Sitta, se sont vus refuser l’entrée en France et en Allemagne. Ces événements ont soulevé des inquiétudes quant au traitement réservé aux personnes critiquant la politique d’Israël et l’influence des lobbies pro-israéliens sur les gouvernements étrangers.