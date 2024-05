Un rapport de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) décrit comment l’agence gouvernementale encourage les gouvernements, les plateformes technologiques, les médias établis et les annonceurs à travailler ensemble pour censurer de vastes pans d’Internet. Le « manuel de désinformation » de 97 pages, obtenu par le cabinet conservateur America First Legal en vertu de la Freedom of Information Act, prétend lutter contre les fausses nouvelles. Cependant, l'objectif principal de l'organisation semble être d'empêcher les individus de trouver en ligne des informations qui remettent en question les récits officiels et conduisent à une remise en question accrue du système de manière plus générale. Le document appelle à réglementer les jeux vidéo et les forums de discussion en ligne, à éloigner les individus des médias alternatifs et à les ramener vers des sites plus favorables aux élites, et à ce que les gouvernements travaillent avec les annonceurs pour paralyser les organisations qui refusent de se conformer financièrement aux lignes officielles. En outre, il met en avant les groupes de vérification des faits soutenus par le gouvernement comme Bellingcat, Graphika et l'Atlantic Council comme leaders dans la lutte contre la désinformation, malgré le fait que ces groupes ont des liens étroits avec l'État de sécurité nationale, ce qui constitue un conflit d'intérêts écrasant. . La nouvelle selon laquelle une agence gouvernementale promeut un tel programme est déjà assez inquiétante. Cependant, nous verrons également comment l’USAID elle-même a encouragé les fausses nouvelles pour pousser au changement de régime à l’étranger.

Désinformation – et faits gênants

Le guide de l'USAID identifie trois types d'informations qu'il souhaite combattre. Outre la désinformation (fausses informations diffusées par ceux qui croient qu'elles sont vraies) et la désinformation (fausses informations proliférées dans l'intention de tromper), il est indiqué que la « malinformation » constitue également une menace sérieuse. La désinformation est un discours factuellement exact mais qui a été jugé trompeur ou sorti de son contexte. Selon cette définition large, tout reportage ou argument, quelle que soit son exactitude, pourrait potentiellement être limité en ligne s’il est jugé inutile ou gênant pour l’USAID et ses intérêts. Alors que le rapport consacre beaucoup de temps à condamner les nations ennemies – en particulier la Russie et la Chine – l’USAID semble beaucoup plus soucieuse de réprimer les médias indépendants et les espaces ouverts où l’on peut trouver des informations et des opinions alternatives. Comme ils l'écrivent :

Les discussions sur la désinformation et la mésinformation tournent souvent autour d’hypothèses selon lesquelles les acteurs étatiques sont à l’origine du problème. Cependant, les informations problématiques proviennent plus régulièrement de réseaux de sites alternatifs et d'individus anonymes qui ont créé leurs propres espaces en ligne "médias alternatifs".»

Le rapport identifie des plateformes comme Reddit, Discord et 4Chan comme des « sites Web conspirationnistes » qui peuvent aider les groupes à créer une « expertise populiste » pour développer des opinions alternatives et contester les récits officiels du gouvernement américain. Ceux-ci, tout comme les sites de jeux, doivent être contestés et marginalisés.