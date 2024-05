Israël a fait pression pour favoriser les votes pour leur candidate à l'Eurovision mais a quand même perdu, admet le gouvernement (The Intercept)

Israël a favorisé les votes pour l'Eurovision mais a quand même perdu, admet le gouvernement

Article originel : Israel astroturfed Eurovision vote but lost anyway, govt admits

Par Wyatt Reed

The GrayZone, 15.05.24

Les responsables israéliens ont vanté la 5e place de leur pays à l'Eurovision comme preuve du soutien discret de la base mondiale à leur assaut sur Gaza. Maintenant, ils admettent qu'ils ont manipulé les résultats par le biais d'une campagne de propagande internationale.

Le 11 mai, la candidate israélienne Eden Golan a remporté la 5ème place au concours Eurovision à Malmö, en Suède. La décision de permettre à la chanteuse israélienne de participer a déclenché de vives protestations et des appels au boycott de l’événement. Dans un contexte rancunier, beaucoup ont été surpris par le succès apparent de Golan, qui a été presque entièrement motivé par les votes individuels des membres du public. Les médias israéliens et les responsables gouvernementaux se sont rapidement emparés des nouvelles pour prouver qu’au fond, les Européens soutiennent secrètement le saccage militaire israélien à Gaza. Alors que les seuls 52 points que les juges ont accordés à Golan l’auraient laissée à la 12ème place, les téléspectateurs ont réussi à propulser la chanteuse israélienne à la 5ème place en lui attribuant 323 points par télévote. Au bout du compte, Golan a obtenu le maximum de 12 points du public en Australie, en Belgique, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, à Saint-Marin, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. . . . .L’Albanie, l’Autriche, Chypre, la Tchéquie, la Moldavie, la Slovénie et l’Irlande lui ont donné la deuxième place la plus élevée avec 10 points.

Les médias israéliens et les représentants du gouvernement ont perdu été promptes à dépeindre la cinquième place comme la preuve d’un consensus pro-israélien naissant tranquillement à travers le monde. « Le monde a trouvé sa voix, comme Eden Golan a trouvé la sienne », a lancé un commentateur dans le Times of Israel. Dans le Jerusalem Post, un autre écrivain a déclaré que le résultat « signifie que malgré le bruit public continu dans l’arène pro-palestinienne, malgré les attaques constantes contre l’État juif, il y a une majorité silencieuse » en faveur d’Israël. Ce point de discussion a été rapidement transposé à l’Europe elle-même, avec un auteur du Daily Mail britannique qui a insisté deux jours plus tard sur le fait que les résultats « ont clairement montré que les manifestants déchaînés à Londres et dans nos universités ne représentent pas la majorité silencieuse ».

David Saranga, le directeur adjoint par intérim de la diplomatie publique au ministère israélien des Affaires étrangères, semblait également se réjouir des nouvelles. « Nous savions que la situation était moins grave qu’elle ne se reflète dans les manifestations dans les rues d’Europe, mais nous ne nous attendions pas à un tel soutien massif », a déclaré Saranga à Ynet, en Israël, affirmant que « Le fait que même les pays où l’opinion publique critique Israël, comme la Suède ou l’Irlande, ont donné à Israël un score élevé » indique qu’il existe des « courants souterrains » de sentiment pro-sioniste dans tout le continent.

La réalité, cependant, est que le succès d’Israël dans le vote populaire de l’Eurovision était en fait le résultat de la manipulation par le ministère israélien des Affaires étrangères, qui a encouragé les membres pro-israéliens du public à travers le monde de voter chacun de leurs 20 votes maximum pour le candidat israélien. « Il est vrai que nous, en tant que ministère des Affaires étrangères, avons agi parmi un public amical pour augmenter le nombre de votes », a admis Saranga. Ailleurs, le Times of Israel a reconnu : « La vérité est qu’il y avait manifestement un effort organisé et dévoué de la part des partisans d’Israël pour donner leurs votes à Golan… et cela a clairement attiré les votes de beaucoup de personnes qui ne regardent pas l’Eurovision chaque année. »

Une grande partie de cet « effort organisé et dévoué » était le travail du gouvernement israélien lui-même. Selon Ynet, « le soutien que Golan a reçu du public européen a été précédé par une campagne du ministère des Affaires étrangères et du bureau de publicité du gouvernement pour les fans de l’Eurovision, dans laquelle le représentant israélien s’est adressé à eux en français, italien, espagnol, allemand, tchèque, letton, Estonienne, Albanais, géorgien et anglais – et leur ont demandé de voter pour elle. » Des publicités habilement produites sur YouTube ont montré Golan exhortant les téléspectateurs à voter pour elle, dénonçant « la vague de haine et les manifestations musulmanes à Malmö » et mettant en garde contre « une réaction de la majorité silencieuse ». Selon Ynet, ils ont été vus plus de 14 millions de fois, avec la version anglaise accumulant près de 6 millions de vues seulement.

Comme Ynet l’a expliqué, « la campagne a attiré des auditoires choisis en fonction d’une analyse minutieuse des habitudes de vote des pays dans le passé et de l’intérêt que ces pays ont manifesté pour la chanson « Hurricane ». Le média israélien a ajouté : « Le ministère des Affaires étrangères et le Bureau de la publicité ont mis l’accent sur les publics amoureux de l’Eurovision tels que la communauté LGBT en Europe, les membres des fan clubs, les journalistes couvrant le concours et les leaders d’opinion dans le domaine. »

