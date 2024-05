Je suis une rabbin qui espérait apporter de la nourriture à Gaza. Au lieu de cela, j’ai été arrêtée (The Philadelphia Inquirer)

Je suis une rabbin qui espérait apporter de la nourriture à Gaza. Au lieu de cela, j’ai été arrêtée.

Article originel : I’m a rabbi who hoped to take food into Gaza. Instead, I was arrested.

The Philadelphia Inquirer, 09.05.24

Quand est venu le temps de célébrer la Pâque cette année, je savais que je devais aborder l’utilisation de la famine comme arme de guerre.