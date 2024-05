L’expansion de l’espionnage pourrait donner des pouvoirs similaires à ceux de la Stasi à Trump, avertissent des défenseurs de la vie privée (Common Dreams)

L’expansion de l’espionnage pourrait donner des pouvoirs similaires à ceux de la Stasi à Trump, avertissent les défenseurs de la vie privée Article originel : Spying Expansion Could Hand 'Stasi-Like Powers' to Trump, Privacy Advocates Warn Par Jack Johnson Common Dreams, 15.04.24

Jim Himes (D-Conn.) et le président de la Chambre, Mike Turner (R-Ohio), prennent la parole à la suite d’une séance d’information tenue le 15 février 2024. (Photo : Kevin Dietsch/Getty Images)

"À mon avis, aucun pays qui a quelque chose comme ça pouvant entrer en vigueur ne peut encore être considéré comme libre", a déclaré Edward Snowden.

Le lanceur d’alerte de la NSA, Edward Snowden, fait partie des défenseurs de la vie privée qui tirent la sonnette d’alarme sur une expansion majeure de la surveillance de masse que le Parlement étatsunien a approuvée lors d’un vote bipartite la semaine dernière, un pas en avant pour donner au gouvernement fédéral — et à un éventuel second gouvernement Trump — encore plus de pouvoir pour espionner les communications des Etatsuniens sans mandat.

Sean Vitka, directeur politique de Demand Progress, a utilisé les médias sociaux pour faire pression sur le haut démocrate sur la Commission permanente spéciale sur le renseignement (HPSCI) sur les conséquences d’un amendement que la Chambre basse a approuvé dans le cadre d’un projet de loi visant à réautoriser l’article 702 de la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

"Saviez-vous que votre amendement FISA [fournisseur de services de communications électroniques] facilite les pouvoirs de type Stasi, très plausiblement pour [l’ancien président Donald] Trump? J’ai demandé à votre personnel si on vous avait menti ou si vous saviez. Pouvez-vous confirmer? » Vitka a demandé au Rep. Jim Himes (D-Conn.) sur X, la plate-forme anciennement connue sous le nom de Twitter. (Trump, le candidat présumé du GOP 2024, s’est présenté comme un adversaire de la FISA, mais en tant que président, il a signé une extension de l’autorité de l’article 702.)...

