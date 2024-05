L'impérialisme canadien et étatsunien « modernise » le NORAD en vue de la guerre mondiale. La militarisation de l'Arctique et le redécoupage impérialiste du monde (WSWS)

L'impérialisme américain fait depuis longtemps pression sur le gouvernement libéral Trudeau pour qu'il « en fasse plus » à cet égard. En avril de l'année dernière, le Washington Post a publié une fuite d'un document portant le sceau de l'état-major interarmées américain, qui qualifiait l'armée canadienne d'insuffisamment préparée et se plaignait que « les capacités et les plans de modernisation importants pour l'Arctique ne se sont pas concrétisés ».

Le projet de modernisation du NORAD n'a rien de « défensif ». Les objectifs des impérialistes sont agressifs et prédateurs : créer l'infrastructure permettant à l'impérialisme américain et canadien de mener un conflit nucléaire « gagnable » avec la Russie et la Chine, et de s'assurer l'hégémonie géostratégique dans l'Arctique.

L'achat de 88 avions de chasse « furtifs » F-35 aux États-Unis constitue un élément clé du programme canadien de modernisation du NORAD. Washington et Ottawa introduiront également un système radar « Over-the-Horizon » conçu pour la détection précoce des activités de pré-lancement de missiles balistiques, et développeront de nouveaux systèmes de radar et de capteurs dans le cadre du programme « Crossbow » visant à détecter et à détruire des sites de lancement de missiles balistiques situés à des milliers de kilomètres de distance.

Les analystes militaires ont prévenu que le coût réel de la modernisation du NORAD sera probablement beaucoup plus élevé que les 39 milliards de dollars annoncés, en raison des améliorations technologiques et de l'évolution des paramètres.

Dix mois plus tard, en juin 2022, le gouvernement Trudeau s'est engagé à verser 39 milliards de dollars canadiens au cours des 20 prochaines années pour moderniser et étendre la portée et les capacités du NORAD. En guise de premier versement, il a alloué 4,9 milliards de dollars à dépenser au cours des six prochaines années pour moderniser le NORAD, y compris ses capacités de surveillance « d'alerte précoce » et son infrastructure dans le Grand Nord.

Le gouvernement Trudeau s'est formellement engagé à « moderniser » NORAD dans une déclaration commune Canada-États-Unis signée, afin d'éviter toute couverture médiatique et tout débat public, en août 2021, la veille de la dissolution du parlement et du lancement de la campagne pour les élections du 20 septembre 2021.

« Pour compléter et développer les investissements déjà réalisés dans le cadre de notre plan de modernisation du NORAD, nous explorerons plus avant les capacités intégrées de défense aérienne et antimissile du Canada », peut-on lire dans la mise à jour. « Cette approche plus robuste de la défense aérienne et antimissile intégrée aura des avantages significatifs sur tous les théâtres d'opérations du Canada et renforcera notre contribution à la sécurité collective ». [C’est nous qui soulignons]

« Le Canada », déclare la mise à jour de la politique de défense du gouvernement libéral, « est déterminé à défendre l'Amérique du Nord contre les menaces aérospatiales en partenariat avec les États-Unis ». Mais il est rapidement clair que la mission de défense de NORAD est indissociable de la poursuite agressive des intérêts impérialistes canadiens et américains dans le monde entier, et qu'elle en constitue le fondement.

NORAD est considéré par Washington et Ottawa comme un élément central pour mener un « conflit stratégique » et une guerre totale, y compris une guerre nucléaire, contre les grandes puissances rivales, surtout la Russie et la Chine, dans ce qui équivaut à un redécoupage du monde.

Le mois dernier, le gouvernement libéral du Canada, qui a l’appui des syndicats, a publié une « mise à jour de la politique de défense » qui promet des dizaines de milliards de dollars d'augmentation des dépenses militaires et décrit des plans visant à garantir que les Forces armées canadiennes (FAC) disposent des moyens nécessaires pour faire la guerre partout dans le monde. La « modernisation » du NORAD – le commandement conjoint Canada-États-Unis de défense aérospatiale et maritime créé au plus fort de la guerre froide – et la poursuite de la militarisation de l'Arctique sont au cœur de cette mise à jour de la politique .

Ces tensions ont éclaté au grand jour l'année dernière, lorsque le sénateur américain Dan Sullivan (républicain de l’Alaska) a interrogé le lieutenant-général Gregory Guillot lors de l'audience de confirmation de ce dernier en tant que commandant du NORAD. Après avoir reproché au gouvernement canadien de ne pas « peser de tout son poids », Sullivan a demandé : « Pouvez-vous vous engager auprès de nous à avoir ces conversations difficiles [...] avec vos homologues canadiens ? »

« Oui, sénateur », a répondu Guillot, « vous pouvez compter sur moi pour le faire ». Depuis, le nouveau commandant du NORAD demande publiquement que les troupes américaines organisent davantage d'exercices d'entraînement conjoints dans l'Arctique canadien.

Derrière ces tensions se cachent des conflits précis entre les deux puissances impérialistes d'Amérique du Nord. L'impérialisme canadien considère son partenariat militaro-stratégique avec Washington comme essentiel à la promotion de ses intérêts dans le monde. De plus, dans un contexte d'érosion considérable de la position mondiale des États-Unis, et surtout de leur prédominance économique, l'élite dirigeante canadienne s'est encore plus rapprochée de son allié américain. Cependant, la classe dirigeante canadienne a longtemps résisté à toute tentative d'empiéter sur ses revendications territoriales et ses intérêts géostratégiques dans l'Arctique. L'exemple le plus connu des différends dans cette région avec son allié américain est la revendication du Canada selon laquelle le passage du Nord-Ouest fait partie de ses eaux territoriales. Washington voit cette route commerciale de plus en plus importante comme des eaux internationales.

La concurrence entre les grandes puissances dans l'Arctique est exacerbée par l'impact du changement climatique. Une militarisation spectaculaire de la région est en cours, car les États ayant des frontières ou des intérêts économiques dans l'Arctique cherchent à tirer profit des riches ressources et des routes commerciales stratégiques de la région. L'Arctique peut donc rapidement devenir un nouveau front nordique dans l'escalade rapide de la Troisième Guerre mondiale, qui a commencé avec l'incitation de l'impérialisme américain – avec le soutien total de la classe dirigeante canadienne – à la guerre contre la Russie en Ukraine. Elle s'est depuis étendue au Moyen-Orient avec le soutien inconditionnel des puissances impérialistes à l'attaque génocidaire d'Israël contre les Palestiniens ; et elle est inextricablement liée, comme l'ont déclaré sans ambages Biden et le secrétaire d'État américain Antony Blinken, à la pression économique, diplomatique et militaire de plus en plus forte que Washington et ses alliés exercent sur la Chine.

L'impérialisme canadien a toujours été réticent à formaliser une présence de l'OTAN dans l'Arctique, préférant gérer conjointement ce que la mise à jour de la politique de défense appelle le flanc « occidental » de l'OTAN avec les États-Unis dans le cadre du NORAD. Mais dans le contexte de la guerre que mènent l'OTAN et le Canada contre la Russie, et de l'entrée hautement provocatrice de la Suède et de la Finlande dans l'« alliance occidentale », Ottawa a changé de cap. Il est désormais favorable à une plus grande implication de l'OTAN, un changement qui a été souligné par une visite conjointe de Trudeau et du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, aux installations du NORAD à Cold Lake (Alberta) et à Cambridge Bay (Nunavut) en 2022.

L'ancienne ministre de la Défense, Anita Anand, avait déclaré dans un discours prononcé en 2022 que l'état « chaotique » du monde signifiait que le Canada devait adopter une approche plus « audacieuse et agressive » pour défendre ses intérêts. « Nous vivons actuellement dans un monde qui semble s'assombrir », a-t-elle fait remarquer. « Dans ce nouveau monde, la position géographique du Canada n'offre plus la même protection qu'auparavant. Et dans ce nouveau monde, l'environnement de sécurité auquel le Canada est confronté est moins sûr, moins prévisible et plus chaotique. » Le chef d'état-major de la défense du Canada, le général Wayne Eyre, s'est fait l'écho de ces remarques, en ajoutant la question de la « défense civile », c'est-à-dire la militarisation de la société canadienne elle-même. « Une partie de [la défense] est la capacité d'interception », a-t-il déclaré. « L'autre partie est le déni par la résilience – la résilience nationale – et nous devrons donc explorer davantage cette question dans le cadre de la mise à jour de notre politique. »

La modernisation du NORAD et l'affirmation de la mise à jour de la politique de défense selon laquelle l'armée canadienne doit avoir les moyens de faire la guerre dans le monde entier, de l'Arctique russe à la mer de Chine méridionale, dans l'espace et le cyberespace, bénéficient d'un soutien unanime au sein de l'establishment politique canadien. Cependant, l'opposition officielle conservatrice, le NPD soutenu par les syndicats, les médias et l'establishment militaro-sécuritaire ont tous critiqué le gouvernement pour ne pas avoir acheté de nouvelles armes et de nouveaux systèmes d'armes plus rapidement et en plus grand nombre. Quant au Bloc Québécois, indépendantiste et pro-québécois, sa seule préoccupation est que le Québec reçoive sa « juste part » des dizaines de milliards qui seront gaspillés pour faire la guerre et s'y préparer.



La militarisation de l'Arctique et le redécoupage impérialiste du monde

La militarisation de l'Arctique n'est qu'une des composantes d'une recrudescence mondiale de la concurrence et des conflits entre les grandes puissances pour les marchés, les sphères d'influence et les matières premières. Elle trouve son expression la plus nette dans la guerre menée par les États-Unis contre la Russie en Ukraine, qui vise à subordonner la Russie à un statut de semi-colonie afin que les puissances occidentales puissent s'emparer de ses vastes ressources naturelles, et dans les préparatifs avancés des puissances impérialistes en vue d'une guerre contre la Chine.

L'Arctique joue un rôle de plus en plus important dans le redécoupage du monde par les puissances impérialistes, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une région riche en matières premières essentielles, notamment en pétrole et en gaz, ainsi qu'en terres rares, qui sont cruciales pour l'économie de l'« énergie propre » en pleine expansion. Les revendications territoriales sont décisives pour déterminer quelle puissance peut prétendre à ces ressources naturelles. Deuxièmement, le passage du Nord-Ouest sur la côte nord du Canada et la route maritime du Nord le long de la côte arctique de la Russie deviennent rapidement des routes commerciales viables qui réduiraient massivement les temps et les coûts de transport de marchandises entre l'Europe et l'Asie. Troisièmement, le contrôle de l'Arctique et de ses abords offrirait des avantages militaires cruciaux lors d'une Troisième Guerre mondiale. Les missiles tirés par les puissances impérialistes d'Amérique du Nord contre la Russie et la Chine pourraient rapidement atteindre leur cible en traversant l'Arctique.

La stratégie de défense nationale américaine de 2022, qui sera bientôt complétée par une nouvelle « stratégie arctique » du Pentagone, explique comment l'impérialisme américain entend poursuivre ses intérêts dans la région : « Le changement climatique crée de nouveaux couloirs d'interaction stratégique, en particulier dans la région arctique. Il augmentera les demandes, y compris pour la Force conjointe, en matière de réponse aux catastrophes et de soutien aux autorités civiles, et affectera les relations de sécurité avec certains alliés et partenaires. L'insécurité et l'instabilité liées au changement climatique peuvent mettre à mal les capacités de gouvernance de certains pays tout en exacerbant les tensions entre d'autres, ce qui risque d'entraîner de nouveaux conflits armés et d'accroître les demandes d'activités de stabilisation. »

Le rapport déclare que Washington est favorable à « une région arctique stable caractérisée par l'adhésion à des règles et des normes internationalement reconnues. Le département dissuadera les menaces contre la patrie américaine provenant de la région arctique et transitant par celle-ci en améliorant les capacités d'alerte précoce et d'ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance), en s'associant avec le Canada pour renforcer les capacités du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord et en travaillant avec les alliés et les partenaires pour accroître la connaissance du domaine maritime partagé ».





L'Institut pour la paix et la diplomatie, un groupe de réflexion mal nommé de la classe dirigeante canadienne, a publié l'année dernière un rapport intitulé « L'Arctique : un intérêt national canadien primordial ». Le rapport commence par noter les commentaires faits en 2022 par Vince Rigby, un ancien conseiller de Trudeau en matière de sécurité nationale et de renseignement. S'exprimant devant le groupe de travail sur la sécurité nationale de l'Université d'Ottawa, Rigby a déclaré que « le Canada doit procéder à un examen sérieux de sa présence dans l'Arctique », « y compris de son empreinte et de ses capacités militaires, qui ont reçu peu d'attention au cours des décennies, malgré les nombreux discours du gouvernement affirmant le contraire ».

Le rapport affirme que la modernisation du NORAD est d'une importance cruciale pour atteindre les objectifs de l'impérialisme canadien dans l'Arctique et au-delà : « Si les relations canado-américaines sont la priorité numéro un du Canada, il faut commencer par s'assurer que nous utilisons notre vaste territoire arctique pour renforcer la sécurité militaire américaine en gérant conjointement la défense commune et en y contribuant par l'intermédiaire du NORAD. La modernisation du système d'alerte du Nord montre que le bon sens a enfin prévalu à Ottawa. Il existe toutefois un précédent troublant, si Ottawa avait continué à tergiverser [...] Le fait d'être à la traîne en matière de défense nordique pourrait nuire à l'indépendance du Canada et à sa position vis-à-vis des États-Unis et d'autres alliés, mais si l'inverse était vrai – si le Canada était un chef de file en matière de capacités arctiques – nos relations avec les États-Unis s'en trouveraient grandement améliorées. »

Le rapport souligne la fin du « monde unipolaire », c'est-à-dire l'hégémonie mondiale incontestée de l'impérialisme américain. Il affirme que le Canada doit réagir à cette évolution en s'affirmant à nouveau comme une « puissance moyenne » afin de se protéger contre le risque de devenir un « État marginal ».

Le rapport affirme en particulier que le renforcement de la présence militaire canadienne dans l'Arctique consoliderait le Canada en tant qu'« État pivot » face à la Chine : « Les minéraux stratégiques, comme le lithium et le cobalt, sont les éléments clés de l'économie numérique et à faible émission de carbone, et la concurrence pour les minéraux stratégiques est féroce. La Chine, qui se décrit comme une 'puissance proche de l'Arctique', est actuellement l'acteur dominant des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. En décembre 2022, le Canada a lancé sa stratégie sur les minéraux essentiels et la moitié des 31 minéraux répertoriés se trouvent dans les Territoires du Nord-Ouest. En effet, le projet de terres rares Nechalacho, dirigé par des autochtones, est la première mine de terres rares au Canada et seulement la deuxième en Amérique du Nord. [...] Si le Canada peut devenir un fournisseur majeur de minéraux essentiels, il produira une grande richesse et s'imposera comme une plaque tournante ou un État pivot dans la compétition stratégique avec la Chine. »

Le rapport poursuit en décrivant les « richesses potentielles » de l’Arctique. Citant la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS), le rapport note que les États côtiers bénéficient d'une « mer territoriale de 12 miles nautiques avec des droits de pleine souveraineté, et d'une zone économique exclusive de 200 miles nautiques sur le plateau continental ». Si les eaux de surface de cette zone économique sont considérées comme des eaux internationales, tous les droits sur ce qui se trouve sous la surface – du poisson au pétrole, au gaz naturel et aux minéraux – sont la chasse gardée de l'État côtier.

L’UNCLOS prévoit une disposition supplémentaire pour l'évaluation des autres revendications au cas où le plateau continental s'étendrait au-delà de 200 miles nautiques. L'étendue réelle des plateaux continentaux nord-américain et eurasien dans l'Arctique étant relativement mal connue, les États arctiques se sont lancés dans une course aux études géologiques sous-marines afin de produire des données favorables à la revendication de la plus grande partie possible de l'océan Arctique. Cela a conduit à un conflit frontalier entre la Russie et le Canada, qui ont présenté des revendications contradictoires. Les États-Unis ne sont pas signataires de l’UNCLOS, bien qu'ils aient cyniquement utilisé ses dispositions pour intimider la Chine et provoquer ses voisins dans la mer de Chine méridionale.

Pour garantir les intérêts de l'impérialisme canadien dans l'Arctique, le rapport propose qu'Ottawa intègre davantage ses opérations militaires dans l'Arctique à l'OTAN. « Il est peut-être temps pour le Canada d'avoir une mission officielle de soutien au flanc nord de l'OTAN, qui s'est considérablement élargi », note le rapport, faisant référence au fait que la Finlande et la Suède sont devenues membres de l'alliance à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, provoquée par les États-Unis. « La défense de l'Amérique du Nord, et pas seulement de l'Europe, fait partie intégrante de la défense de l'OTAN – il y a deux composantes géographiques à l'alliance transatlantique. »

Pour atteindre ses objectifs prédateurs, l'impérialisme canadien cherche à s'assurer le soutien de la minuscule élite autochtone du Grand Nord. Avec un cynisme total, le rapport déclare : « L'Arctique offre un champ d'application aux engagements canadiens en matière de durabilité environnementale et de réconciliation avec les peuples autochtones. Comme le Brésil avec sa forêt tropicale, le Canada est en possession d'une vaste étendue de l'Arctique [...] La “responsabilité du territoire” doit être une composante essentielle de la stratégie du Canada pour l'Arctique. La meilleure façon d'y parvenir est de collaborer avec les Inuits et les autres peuples autochtones qui vivent dans cet environnement rigoureux depuis des millénaires. »

La militarisation de l'Arctique impliquera très certainement la poursuite de l'oppression brutale de la population autochtone – la violation des droits fonciers, l'intensification de l'exploitation des travailleurs autochtones, la pollution généralisée de l'environnement, sans parler du fait de placer l'ensemble de la population dans une zone de guerre. La « collaboration » à laquelle le rapport fait référence signifie l'utilisation de la minuscule élite autochtone promue par l'utilisation cynique de la politique identitaire comme un bélier contre la population générale, dont la grande majorité s'opposera à la campagne de guerre dans la région.

La seule force au sein de la société capable d'arrêter une conflagration mondiale – qui représente maintenant une menace existentielle pour la survie de l'humanité elle-même – est la classe ouvrière internationale unie autour d'un véritable programme socialiste. La lutte contre la modernisation du NORAD et la militarisation de l'Arctique doit être combinée à l'opposition à la guerre impérialiste dans le monde entier, de la guerre menée par les États-Unis pour soumettre la Russie à l'horrible génocide soutenu par l'impérialisme qui se déroule actuellement à Gaza. Cela nécessite la construction d'un mouvement anti-guerre international dirigé par la classe ouvrière pour lutter contre l'agression impérialiste et toutes les formes d'oppression.

(Article paru en anglais le 14 mai 2024)