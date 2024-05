La Chambre des représentants des États-Unis adopte un projet de loi controversé qui élargit la définition de l’antisémitisme

Al Jazeera, 02.05.24



Le projet de loi utilise la définition de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste, mais les critiques craignent qu’il ne supprime la liberté d’expression et les manifestations sur les campus contre les actions d’Israël à Gaza. Ce projet de loi fait l’objet de critiques bipartites et soulève des préoccupations quant à la possibilité d’étouffer la liberté d’expression.

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté massivement un projet de loi qui élargirait la définition fédérale de l’antisémitisme, malgré l’opposition des groupes de défense des libertés civiles.

Le projet de loi a été adopté par la Chambre mercredi par une marge de 320 voix contre 91, et il est largement considéré comme une réaction aux manifestations anti-guerre en cours sur les campus universitaires étatsuniens. Il est maintenant soumis à l’examen du Sénat.

Si le projet de loi devenait loi, il codifierait une définition de l’antisémitisme créée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) dans le titre VI de la Loi sur les droits civils de 1964.

Il s’agit d’une loi fédérale anti-discrimination qui interdit la discrimination fondée sur l’ascendance commune, les caractéristiques ethniques ou l’origine nationale. L’ajout de la définition de l’IHRA à la loi permettrait au ministère fédéral de l’Éducation de limiter le financement et d’autres ressources aux campus perçus comme tolérant l’antisémitisme.

Mais les critiques avertissent que la définition de l’IHRA pourrait être utilisée pour étouffer les manifestations sur le campus contre la guerre d’Israël à Gaza, qui a coûté la vie à 34568 Palestiniens jusqu’à présent.



Quelle est la définition?

La définition de travail de l’IHRA de l’antisémitisme est « une certaine perception des Juifs, qui peut être exprimée comme haine envers les Juifs. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme visent les personnes juives ou non juives et/ou leurs biens, les institutions communautaires juives et les établissements religieux. »

Selon l’IHRA, cette définition englobe également le « ciblage de l’État d’Israël, conçu comme une collectivité juive ».

Le groupe inclut également certains exemples dans sa définition pour illustrer l’antisémitisme. Dire, par exemple, que « l’existence d’un État d’Israël est une entreprise raciste » serait considéré comme antisémite selon ses termes. La définition interdit également toute comparaison entre « la politique israélienne contemporaine » et « celle des nazis ».

Toutefois, l'IHRA précise que « les critiques à l’endroit d’Israël semblables à celles formulées contre tout autre pays ne peuvent être considérées comme antisémites »...

