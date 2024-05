La France aurait déployé en Ukraine une unité de la Légion étrangère commandée par des officiers français (AsiaTimes)

La France envoie des troupes en Ukraine Article originel : France sends troops to Ukraine: Russian report Par Stephen Bryen AsiaTimes, 04.05.24 Le déploiement d’une unité de la Légion étrangère commandée par des officiers français déclenchera-t-il une guerre européenne plus large ?

En 2022, la France comptait un certain nombre d’Ukrainiens et de Russes dans la Légion étrangère. Ils ont été autorisés à quitter la Légion et, dans le cas des Ukrainiens, à retourner en Ukraine pour rejoindre les forces ukrainiennes. On ne sait pas si les Russes sont rentrés chez eux.

Note de la rédaction, 6 mai 2024 : Un lien indiquant à l’origine une source pour ce rapport a diparu. Un nouveau lien vers la même source, une page Spoutnik, est donné ci-dessous. L’auteur dans un addemdum posté sur son blog Substack le 6 mai a discuté des sources. Les deux premiers paragraphes ci-dessous représentent donc une réécriture pour mettre à jour l’article du 4 mai, dont la France a officiellement nié l’importance, et il y a des modifications supplémentaires plus loin dans le texte.

La France elle-même n’a pas beaucoup de troupes à mettre sur les lignes de bataille de l’Ukraine, si le gouvernement français le souhaite. Selon les rapports, la France ne peut aujourd’hui soutenir un déploiement à l’étranger d’une division complèt e et n’aura pas cette capacité avant 2027 au plus tôt.

La deuxième raison est la colère de Macron de voir les troupes françaises, presque toutes de la Légion, expulsées de l’Afrique sahélienne et remplacées par des Russes. Le contrôle de l’Afrique francophone et les richesses qu’elle procure aux politiciens français ont été brisés par la révolte et la révolution en Afrique et un basculement décisif vers la Russie – directement ou par le PMC Wagner (le groupe Wagner), maintenant clairement sous le contrôle direct de Vladimir Poutine.

Cette « humiliation » est ressentie au palais de l’Élysée et en particulier par Macron, qui, selon ses opposants, a perdu l’influence de la France et a nui aux intérêts miniers et commerciaux de la France à l’étranger.

Un coup particulier est porté au Niger, important fournisseur d’uranium pour la France. La France tire 70 % de son énergie électrique de générateurs nucléaires. L’approvisionnement mondial en uranium se resserre et les prix augmentent. Avec la Russie, le Kazakhstan et le Niger en tête de liste pour l’approvisionnement en uranium des réacteurs nucléaires, la France a un problème de sécurité économique. La décision des États-Unis d’interdire l’uranium russe (mais probablement pas de façon réaliste, dans les prochaines années) fait que les Russes pourraient porter un coup sérieux à la France et aux États-Unis en coupant l’approvisionnement.



Les troupes françaises quittent le Niger

Compte tenu du risque de perdre l’accès à l’uranium, ou du moins suffisamment pour approvisionner les réacteurs français, Macron doit espérer que ses déploiements de troupes en Ukraine ne déclencheront pas un embargo russe sur les ventes à la France.

Il n’est pas clair comment les légionnaires peuvent aider les Ukrainiens. Les Ukrainiens savent comment utiliser l’artillerie, et ils ont un soutien sophistiqué du renseignement, dont certains sont générés par leurs propres drones et espions FPV, et d’autres grâce aux ressources de renseignement et de surveillance de l’OTAN et des États-Unis qui soutiennent l’Ukraine.

Quoi qu’il en soit, la question ukrainienne n’est pas de savoir comment utiliser l’artillerie, mais d’où les munitions sont censées provenir. L’Ukraine continue de se plaindre du manque de fournitures adéquates pour les obusiers de 155 mm.