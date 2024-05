La Ligue des criminels impérialistes dénonce la Cour pénale internationale (WSWS)

Le président américain Joe Biden et le secrétaire d’État Antony Blinken se sont joints aux républicains fondamentalistes chrétiens fascistes Mike Johnson et Lindsey Graham pour condamner la CPI et affirmer le droit d’Israël et des États-Unis à commettre des crimes de guerre en toute impunité.

Graham a insisté auprès de Blinken: «Je veux donc passer à l’action, pas seulement aux mots. Soutiendrez-vous un effort bipartisan pour sanctionner la CPI, non seulement pour l’outrage fait à Israël, mais aussi pour protéger nos propres intérêts à l’avenir ?»

À cela, Blinken a répondu: «Je suis prêt à travailler avec vous sur ce sujet.»

Graham, qui avait précédemment déclaré qu’il ne devrait y avoir «aucune limite» au nombre de victimes civiles dans l’assaut d’Israël et qui avait défendu la punition collective contre la population de Gaza parce qu’il s’agit d’une «population radicalisée», a félicité Blinken et Biden pour leur réponse aux accusations de crimes de guerre portées contre Netanyahou et Gallant.

«Je tiens à vous remercier», a déclaré Graham. «Je tiens à remercier le président Biden d’avoir fait une déclaration forte. Votre déclaration était formidable, Monsieur le Secrétaire.»

Alors que Biden dénonçait publiquement la CPI, son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, posait pour une photo en serrant la main de Yoav Gallant en Israël, alors que le ministre israélien de la Défense affirmait son intention d’étendre l’attaque à Rafah. «Nous sommes déterminés à élargir l’opération terrestre à Rafah», a déclaré Gallant à Sullivan lors de leur rencontre.

L’attaque génocidaire d’Israël se poursuit sans interruption depuis sept mois et demi. Elle a officiellement coûté la vie à plus de 35.000 Palestiniens, en grande majorité des femmes et des enfants. Officieusement, plus de 45.000 personnes ont perdu la vie, des milliers de corps restant ensevelis sous les décombres. Plus de 75.000 personnes ont été blessées et plus de 70 pour cent des habitations de l’enclave ont été démolies. Au total, les Forces de défense israéliennes ont tué ou mutilé 5 % de la population de Gaza.

Aucun de ces crimes n’aurait été concevable sans le soutien des puissances impérialistes. Les impérialismes américain et allemand ont ouvert la voie en livrant des armes de grande puissance et de l’équipement militaire au régime sioniste d’extrême droite.

Au niveau national, les puissances impérialistes nord-américaines et européennes traquent tous les opposants au génocide en les qualifiant d’«antisémites», ont interdit les manifestations et ont lâché la police antiémeute sur les manifestations et les campements anti-génocide.

La complicité des puissances impérialistes dans le génocide barbare à Gaza démolit leur cynique posture de défenseurs de la «démocratie» et des «droits de l’homme», des affirmations qu’elles ont utilisées pour faire accepter chaque guerre d’agression depuis la dissolution stalinienne de l’URSS.

À partir de la première guerre du Golfe, l’impérialisme américain a déclenché une guerre après l’autre dans ce qui est devenu plus de trois décennies de conflit militaire ininterrompu. L’affirmation selon laquelle l’impérialisme américain et ses alliés européens étaient les plus infatigables défenseurs des «droits de l’homme» a servi à leurs propagandistes politiques et médiatiques à justifier ces guerres.

La première guerre du Golfe, disait-on, était une croisade pour libérer l’Irak du régime barbare de Hussein, qui tuait des bébés dans des couveuses au Koweït et opprimait les Kurdes. Pour justifier la destruction de la grande ville européenne de Belgrade par les avions de guerre de l’OTAN en 1999, le président serbe Slobodan Milosevic a été présenté comme la réincarnation d’Hitler lui-même, coupable d’un «génocide» contre les Bosniaques et les Albanais du Kosovo.

Profitant de l’attaque terroriste d’Al-Qaïda du 11 septembre, Washington a présenté l’occupation néocoloniale de deux décennies de l’Afghanistan comme une mission visant à garantir les «droits des femmes» et à instaurer la «démocratie» dans ce pays d’Asie centrale, longtemps en proie à la souffrance. La «coalition des volontaires» dirigée par les États-Unis qui a détruit la société irakienne à la suite de l’invasion illégale de 2003 s’est présentée comme une force «libératrice» alors qu’elle massacrait des civils et enflammait des conflits ethniques et religieux.

La guerre aérienne menée par l’OTAN en 2011 contre la Libye a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, a conduit au meurtre brutal de Mouammar Kadhafi et a plongé l’une des sociétés les plus avancées du continent dans une guerre civile fratricide qui se poursuit encore aujourd’hui. Ses défenseurs, s’appuyant sur une théorie académique prétentieuse pro-guerre élaborée dans le cadre d’un projet financé par le gouvernement canadien, ont affirmé que la guerre était justifiée par la «responsabilité de l’impérialisme de protéger» les civils d’un massacre imminent perpétré par Kadhafi. Des mensonges similaires ont été utilisés pour légitimer l’incitation à la guerre civile contre le régime Assad en Syrie, dont les impérialistes espéraient qu’elle aboutirait à un «changement de régime» à Damas.

Ces crimes ont maintenant atteint un nouveau degré de sauvagerie. La série ininterrompue de guerres de l’impérialisme américain a évolué en une troisième guerre mondiale qui s’intensifie rapidement et implique toutes les grandes puissances dans une lutte mondiale pour les marchés, les matières premières et l’influence géostratégique. Le soutien de Washington à la «solution finale» israélienne de la question palestinienne est lié aux préparatifs d’une guerre régionale contre l’Iran, qui vise à consolider la domination des États-Unis sur le Moyen-Orient.

Les deux autres fronts principaux de cette guerre sont l’Ukraine, où les militants des «droits de l’homme» sont alliés à de véritables antisémites et aux successeurs politiques des collaborateurs nazis dans leur guerre contre la Russie, et l’Asie-Pacifique contre la Chine.

L’impérialisme américain et ses alliés européens cherchent à soumettre ces deux pays au statut de semi-colonies afin de s’emparer des ressources naturelles et, dans le cas de la Chine, d’empêcher son émergence en tant que «concurrent» économique et géopolitique. Pour ce faire, ils sont prêts à commettre tous les crimes, y compris le génocide, et à risquer la destruction de la vie humaine elle-même par une conflagration nucléaire.

La poursuite de tels objectifs prédateurs exige la mobilisation des forces politiques les plus réactionnaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays. L’ovation faite en septembre 2023 au criminel de guerre nazi Yaroslav Hunka par le parlement canadien, rejoint par les représentants diplomatiques de tous les membres du G-7, souligne que la guerre impérialiste mondiale doit aller de pair avec la réhabilitation du fascisme et de la dictature. La répression brutale exercée par les gouvernements d’Amérique du Nord et d’Europe contre les manifestants anti-génocide s’inscrit dans le cadre de l’abrogation des droits démocratiques des travailleurs.

Comme l’écrit le World Socialist Web Site dans sa déclaration du Nouvel An 2024:

Toutes les “lignes rouges” qui délimitent la civilisation de la barbarie sont en train d’être effacées. La devise des gouvernements capitalistes est: “Rien de ce qui est criminel ne nous est étranger”.



Des millions de travailleurs et de jeunes du monde entier reconnaissent l’hypocrisie et la criminalité des puissances impérialistes. En témoigne le mouvement de masse contre le génocide à Gaza, y compris le lancement d’une grève par des travailleurs universitaires américains pour protester contre la répression policière brutale à l’encontre des manifestants anti-génocide. Mais le défi qui se pose maintenant est de tirer des conclusions politiques de ces faits.

Comme Mussolini et Hitler, qui balayaient la Société des Nations du revers de la main alors qu’ils pillaient l’Abyssinie et marchaient sur les capitales européennes les unes après les autres, Biden, Scholz, Sunac et Macron – les principaux barbares impérialistes du 21e siècle – ne permettront pas aux Nations Unies ou à la CPI de les freiner. Les appels à ces institutions pour qu’elles demandent des comptes à des criminels de guerre comme Netanyahou, ou Biden d’ailleurs, sont voués à l’échec.

Les mêmes contradictions capitalistes qui produisent la barbarie impérialiste poussent la classe ouvrière internationale à la lutte. C’est pour la mobilisation politique indépendante de cette force sociale que les étudiants et les jeunes qui protestent contre le génocide et la complicité des gouvernements impérialistes doivent se battre. Poursuivre les criminels de guerre, arrêter le génocide et empêcher l’escalade d’une troisième guerre mondiale sont des tâches indissociables de la lutte pour la transformation révolutionnaire de la société sous la direction de la classe ouvrière, qui remplacera la barbarie capitaliste par le socialisme.

(Article paru en anglais le 22 mai 2024)