L’inconfortable danse de l’Égypte face à la guerre à Gaza

Mediapart, 31.05.24

Alors que l’offensive israélienne se poursuit contre Rafah et que les négociations prévues au Caire ont été reportées, la position de la république arabe semble de plus en plus clairement se résumer à ménager l’État hébreu...

Lire la suite