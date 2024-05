La réponse d’Israël à l’ordre de la CIJ de stopper l’assaut de Rafah ? Encore plus de bombardements sur Rafah ! (Common Dreams)

La réponse d’Israël à l’ordre de la CIJ de stopper l’assaut de Rafah ? Plus de bombardements

Article originel : Israel's Response to ICJ Order to Halt Rafah Assault? More Bombing

Par Jessica Corbett

Common Dreams, 26.05.24

Des équipes de défense civile et des résidents mènent des opérations de recherche et de sauvetage après qu’une attaque israélienne ait frappé une maison dans le quartier d’al-Daraj, dans la ville de Gaza, le 24 mai 2024. (Photo : Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images)

"Ce qu’il faut ordonner, c’est un cessez-le-feu permanent et la fin du siège et de l’occupation", a déclaré un Palestinien contraint de fuir Gaza.



Des civils et des journalistes dans le sud de la bande de Gaza ont rapporté vendredi qu’Israël a répondu à un ordre de la Cour internationale de justice d’arrêter les opérations militaires à Rafah en intensifiant son assaut sur la ville du sud et ailleurs dans l’enclave assiégée Les dirigeants politiques nationaux ont condamné la décision de la CIJ. Al Jazeera Arabic a posté sur les médias sociaux que les avions de guerre israéliens ont lancé des raids violents sur Rafah, d’où plus de 900 000 Palestiniens ont récemment fui en raison de l’assaut en cours, selon les Nations Unies. "Quelques minutes seulement après que la CIJ ait ordonné à l’armée criminelle israélienne d’arrêter son offensive de Rafah, de plus en plus de frappes aériennes sur des maisons au milieu de Rafah", a déclaré le poète palestinien Mosab Abu Toha, qui a pu s’échapper au Caire avec sa famille. "Ce qui doit être ordonné est un cessez-le-feu permanent et la fin du siège et de l’occupation." Muhammad Shehada, chef des communications du Moniteur euro-méditerranéen des droits de l’homme, a noté que "les médias israéliens se réjouissent que la réponse d’Israël à l’ordre de la CIJ de mettre fin à son offensive de Rafah soit une série d’attaques inhabituelles au cœur de Rafah," expliquant que le terme signifie "bombarder sans discernement une zone avec une énorme quantité de frappes aériennes simultanées." Des frappes israéliennes ont également été signalées dans d’autres parties du territoire palestinien, notamment dans la ville de Gaza et dans le camp de réfugiés de Jabalia...

